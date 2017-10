Liga mistrů - Chelsea doma ztratila dvougólový náskok a s AS Řím pouze remizovala, Barcelona i v deseti zvítězila, stejně jako ostatní favorité

© twitter.com/ChelseaFC -

1 Líbilo se

Včera 22:44 - Fotbalisté Chelsea se proti nebezpečnému AS Řím dostali do dvougólového vedení, zejména ve druhém poločase ale značně polevili. I proto Řím srovnal, a dokonce otočil skóre na svoji stranu. Remízu 3:3 zachraňoval střelec dvou branek Eden Hazard. Barcelona porazila Olympiaos i přes vyloučení Piquého. Jednogólové vítězství zaznamenal Manchester United.

Chelsea FC - AS Řím 3:3

Branky: 11. David Luiz, 37. E. Hazard, 75. E. Hazard (Pedro) - 40. Kolarov, 64. Džeko (Fazio), 70. Džeko (Kolarov)

Chelsea FC: Courtois - Azpilicueta, Christensen, Cahill (C) - Zappacosta (77. Rüdiger), Fàbregas, David Luiz (56. Pedro), Bakayoko, Alonso - E. Hazard (80. Willian) - Morata

AS Řím: Alisson - Peres, Fazio, Juan Jesus, Kolarov - Nainggolan (C), Gonalons, Strootman (83. Florenzi) - Gerson (73. Pellegrini), Džeko, Perotti (88. El Shaarawy)

Římané se v prvním poločase častěji drželi na míči, a to i díky místy nepřesné a zbrklé hře obrany Chelsea. I když Blues nesvírali soupeře v ofenzivních kleštích, hrozili z rychlých přechodů do útoku. Domácí se tak dostali do vedení už v jedenácté minutě, kdy se k opakované střele dostal - pro tento zápas záložník - David Luiz, jehož střely z dálky jsou vyhlášené, což se potvrdilo i v tomto případě - Luizova rána zpoza vápna zapadla k pravé tyči hostující brány.

Za nepříznivého skóre se Řím tlačil do útoku, ve většině případů však hosté troskotali na spolehlivě chytajícím gólmanovi Courtoisovi. Ve třicáté sedmé minutě Chelsea navíc zužitkovala jeden ze svých brejků. Zblokovaná střela Álvara Moraty se snesla přímo na kopačku Edena Hazarda, který využil rozhozeného postavení obrany i brankáře Říma a zvýšil na 0:2.

Z dvoubrankového náskoku se ale domácí těšili pouhé tři minuty. Ve čtyřicáté minutě si Aleksandar Kolarov obhodil nepříliš přesvědčivého Césara Azpilicuetu, dostal se do vápna, a i díky jemné teči obránce Christensena nechytatelně zavěsil pod břevno.

Ve druhém poločase se Řím usilovně snažil o vyrovnání. V padesáté čtvrté minutě se hosté dostali do nebezpečné šance, když Kolarov poslal do malého vápna prudký centr. Žádný z fotbalistů v dresu Říma se však do gólového zakončení nedostal i kvůli pohotovému zákroku Thibauta Courtoise, který špičkou kopačky vykopl míč do bezpečí.

O několik minut později se Chelsea dostávala do dalšího brejku. Míč vedl aktivní David Luiz, v rozhodující moment mu ale míč ukopl jeho spoluhráč Álvaro Morata, který byl navíc v ofsajdu. Po této akci David Luiz preventivně opustil hřiště, protože už v předchozím průběhu si vyžádal několik drobných ošetření.

Zaslouženého a podle obrazu hry očekávatelného vyrovnání se hosté dočkali v šedesáté čtvrté minutě. Obránce Fazio našel dlouhou přihrávkou rozběhnutého Edina Džeka, který ranou bez přípravy nedal Courtoisovi šanci a srovnal na 2:2.

Ani ztráta dvougólového náskoku nebyla pro Chelsea dostatečně studenou sprchou. V sedmdesáté minutě Řím otočil skóre na svoji stranu, když se po standardní situaci hlavou prosadil opět Džeko. Obrana Chelsea nechala útočníka hostů zcela nehlídaného, nezachytila jeho náběh, a proto bosenský útočník relativně pohodlně skóroval.

Obrana Říma se však také neubránila laxního a zbytečného zaváhání. V pětasedmdesáté minutě defenziva hostů nevěnovala pozornost Edenu Hazardovi, který tak hlavou usměrnil míč do sítě a znovu srovnal stav. Chelsea tak doma s AS Řím remizovala 3:3.

zdroj: twitter.com/OfficialASRoma

RSC Anderlecht - PSG 0:4

Branky: 3. Mbappé (Verratti), 44. Cavani (Mbappé), 66. Neymar, 88. Di María

RSC Anderlecht: Sels - Dendoncker, Mbodji, Deschacht (89. Obradović) - D. Appiah, Kums (57. Josué Sá), Trebel, Onyekuru - Gerkens (81. Bruno), Teodorczyk, Hanni (C)

Paris Saint-Germain F.C.: Aréola - Dani Alves, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Verratti (75. Lo Celso), Motta (C) (71. Draxler), Rabiot - Mbappé, Cavani (74. Di María), Neymar

PSG začalo proti Anderlechtu potvrzovat roli favorita už ve třetí minutě. Marco Veratti našel průnikovou přihrávkou rozběhnutého Kyliana Mbappého, který si v pokutovém území poradil i s ostrým úhlem a střelou namířenou mezi nohy gólmana Matz Selse otevřel skóre utkání. Na další trefu si ale hosté z Paříže počkali až do závěru poločasu. Anderlecht totiž nespoléhal na urputnou defenzivu. Domácí se snažili dostávat do šancí a ohrožovali Aerolovu bránu.

Minutu před koncem první půle uklidnil svůj tým Edinson Cavani. Gólman Sels sice dokázal prudkou Neymarovu ránu vyrazit, po Mbappého přihrávce se však do gólové dorážky dostal právě uruguayský střelec.

I ve druhé půli se Pařížané prosadili dvakrát. V šedesáté šesté minutě zapadla do brány Neymarova střela z přímého kopu, dvě minuty před koncem Angel Di Maria přeloboval gólmana Selse a pečetil výhru PSG 0:4.

zdroj: twitter.com/PSG_inside

FC Barcelona - Olympiakos Pireus 3:1

Branky: 19. Nikolaou (vla.), 62. Messi, 63. Digne (Messi) - 89. Nikolaou (Fortunis)

FC Barcelona: ter Stegen - Roberto, Piqué, Umtiti, Digne - Paulinho, Busquets (80. A. Gomes), Iniesta (C) (67. Rakitić) - Messi, L. Suárez, Deulofeu (46. Mascherano)

Olympiacos FC: Proto - Elabdellaoui, Botía (C), Nikolaou, Koutris - G. Gillet (55. Djurděvić), Romao, Zdjelar - Carcela-González (65. Pardo), Odjidja-Ofoe (72. Fortunis), Androutsos

Barcelona si proti Olympiakosu vytvořila herní převahu, z gólu se ale v prvním poločase radovala pouze jednou, a navíc šlo o branku vlastní. V osmnácté minutě poslal balon do vápna soupeře Gerard Deulofeu, jeho centr si ale do vlastní sítě srazil záložník Dimitrios Nikolaou.

Krátce před koncem první půle se Barcelona na okamžik radovala z druhé vstřelené branky - další Deuloufeův centr usměrnil do sítě Piqué. Počáteční gólová radost však domácím rychle zhořkla - rozhodčí viděli, že Piqué dostal míč do sítě rukou, a jelikož na svém kontě již jednu žlutou kartu měl, poroučel se po druhé žluté do sprch.

Početní oslabení však ve druhém poločase nečinilo Barceloně výraznější těžkosti. V jednašedesáté minutě zvýšil vedení domácího týmu Lionel Messi, jehož střela z přímého kopu zamířila přesně do horního rohu hostující brány.

O tři minuty později přidal třetí branku Barcelony Lucas Digne, ke kterému prošla Messiho přihrávka a francouzský střelec přesnou ranou k tyči zvýšil na 3:0. Nevyhnutelnou prohru hosté alespoň zmírnili v osmdesáté deváté minutě. Nikolaou, který si v prvním poločase vstřelil vlastní gól, tentokrát zamířil do správné branky a hlavou po rohovém kopu korigoval na konečných 3:1.

zdroj: twitter.com/FCBarcelona

FC Bayern Mnichov - Celtic FC 3:0

Bayern se z úvodního gólu krátce radoval už v šesté minutě. Thiagova branka však nebyla uznána, protože Lewandowski byl podle rozhodčích v momentě centru za brankovou čarou. Uznané branky se domácí dočkali o jedenáct minut později. Lewandowského hlavičku sice gólman Celticu zpacifikoval, na následnou nekompromisní dorážku Thomase Müllera ale neměl nárok.

Ve dvacáté deváté minutě už Bayern vedl o dva góly. Po centru Kingsleyho Comana nechala obrana Celticu zcela nehlídaného Kimmicha, který volný prostor využil pro gólovou hlavičku. Brzy po začátku druhého poločasu se Bayern prosadil potřetí - Mats Hummels hlavou usměrnil do sítě Robbenův centr od rohového praporku. Bayern tak zvítězil pohodlně 3:0.

zdroj: fcbayern.com

Kompletní výsledky středečních zápasů Ligy mistrů:

Karabach - Atl. Madrid 0:0

Benfica - Manchester Utd. 0:1 (65. Rashford)

CSKA Moskva - FC Basilej 0:2 (29. Xhaka, 90. Oberlin)

Juventus - Sporting 2:1 (29. Pjanić, 84. Mandžukić - 12. Sandro (vla.)

Ondřej Pražák / fotbalportal.cz