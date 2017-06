Liga mistrů - Vyhrát Ligu mistrů v Cardiffu je speciální. V týmu chci zůstat i nadále, říká po vyhraném finále Bale

© dailystar.co.uk - Gareth Bale

Dnes 16:01 - Gareth Bale vyhrál v dresu Realu Madrid Ligu mistrů již potřetí. Přestože sobotní finále začal na lavičce, jeho bezprostřední pocity z obhajoby nebyly o nic menší. Z Madridu však odejít nechce a těší se na další trofeje, které by s klubem chtěl přidat do sbírky.

Bale se na hřiště dostal v sedmdesáté sedmé minutě, tedy v době kdy Real vedl na Juventusem 1:3 a blížil se historické obhajobě titulu v Lize mistrů. Velšský fotbalista přišel do Realu Madrid v roce 2013 z anglického Tottenhamu za tehdy rekordní sumu. Během doby strávené v Madridu Bale třikrát vyhrál Ligu mistrů a letos se dočkal i triumfu ve španělské lize.

„Večery jako byl tento jsou důvodem, proč hraji fotbal a proč jsem přišel do Realu Madrid. Když je něco poprvé, je to vždy silné. My jsme v posledních čtyřech letech vyhráli Ligu mistrů třikrát, čímž se nemůže pochlubit každý. Kvůli tomu jsem se chtěl stát součástí Realu Madrid, je skvělé hrát za takový tým. Byl bych rád, kdybych byl součástí týmu i v dalších letech,“ řekl někdejší hráč Tottenhamu.

„Pro mě bylo vítězství o to speciálnější, protože jsem trofej mohl zvednout nad hlavu právě zde, v Cardiffu,“ doplnil Bale o domovském prostředí.

Kvůli předchozímu zranění lýtka Bale nemohl hrát od začátku. V předchozích dvou finálových duelech byl důležitou součástí madridského vítězství. V roce 2014 vstřelil v prodloužení vítězný gól Atléticu Madrid. Loni byl proti stejnému soupeři úspěšným penaltovým exekutorem.

„Před zápasem jsem se dozvěděl, že začnu na lavičce, ale to jsem tušil už před tím. S týmem jsem trénoval jen pět dní předem a měl jsem štěstí, že jsem byl alespoň mezi náhradníky. Léčení není ještě úplně u konce, ale během léta bude více času na úplnou rehabilitaci a na to, abych se vrátil silnější,“ uzavřel Bale.

Ondřej Pražák / skysports.com