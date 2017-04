Liga mistrů - Juventus jde v hvězdném čtvrtfinále LM proti Barceloně, Dortmund čeká dravé Monako

© skysports.com - Gonzalo Higuaín

Dnes 20:03 - Juventus se úvodním čtvrtfinálovém utkání Ligy mistrů pokusí vrátit trápící se Barceloně porážku z předloňského finále a vytvořit si dobrý výsledek pro venkovní odvetu. Vyrovnané klání nabídne i zápas mezi Borussií Dortmund a Monakem. Bude úspěšnější slavný německý klub, nebo překvapení letošní sezóny?

Juventus - FC Barcelona



Úterý 11. dubna, 20:45, Juventus Stadium, Turín



Juventus přivítá v úvodním utkání čtvrtfinále Ligy mistrů na svém hřišti Barcelonu a proti slavnému katalánskému velkoklubu rozhodně nejsou jeho šance na dobrý výsledek mizivé. Proč? Oba týmy jdou totiž do vzájemného klání v naprosto rozdílné formě. Zatímco Juventus i letos vévodí Serii A s náskokem šesti bodů na nejbližší pronásledovatele, naděje Barcelony na ligový titul utrpěly o víkendu tvrdou ránu v Málaze.

Gonzalo Higuaín bude velkou hrozbou pro obranu Barcelony. (zdroj: zimbio.com)

Pod prohru 2:0 se podepsal zejména impotentní útok ve složení Lionel Messi, Luis Suárez a Neymar, který se bude muset co nejrychleji probudit, pokud chce posunout Barcelonu do semifinále Ligy mistrů. Právě obrana, ačkoliv už mírně stárnoucí, je základním stavebním kamenem úspěchu Juventusu a Luis Enrique bude potřebovat, aby hvězdné trio napodobilo svůj výkon ze slavné odvety osmifinále proti PSG.



Nečekaná prohra s Málagou naopak vlila čerstvou krev do žil hráčům Juventusu a útočník Paulo Dybala věří, že italský klub je v současnosti v lepší formě, než soupeř. „Myslím si, že jdeme do zápasu v lepším rozpoložení. Jsme lepší, než oni. Jsem si jistý, že Barcelona bude chtít odpovědět na porážku s Málagou, ale to je v pohodě, doma jsme velice silný tým,“ prohlásil Dybala.



Juventus, který se proti Barceloně postavil naposledy v roce 2015 ve finále Ligy mistrů v Berlíně, nastoupí bez křídla Marka Pjacy, naopak Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci a Dani Alves, kteří o víkendu odpočívali, se budou vracet do základní sestavy. Na druhé straně budou kvůli zranění chybět Arda Turan, Aleix Vidal a Rafinha a trest nepustí do hry ani Sergia Busquetse.

Barcelona utrpěla nečekanou prohru s Málagou. (zdroj: zimbio.com)

Pravděpodobné sestavy:



Juventus: Buffon - Alves, Bonucci, Chellini, Sandro - Khedira, Pjanič - Cuadrado, Dybala, Mandžukič - Higuaín



Barcelona: ter Stegen - Roberto, Pique, Umtiti, Alba - Iniesta, Mascherano, Rakitič - Messi, Suárez, Neymar



Tip FotbalPortal.cz: 1:1

Borussia Dortmund - AS Monaco



Úterý 11. dubna, 20:45, Signal Iduna Park, Dortmund



Borussia Dortmund se bude snažit zapomenout na své letošní trápení v Bundeslize a v úvodním klání čtvrtfinále Ligy mistrů si chce na Vestfálském stadionu vypracovat slušný výsledek pro venkovní odvetu. Jenže proti je Monako, které letos táhne ofenzivní duo Kylian Mbappe a Radamel Falcao, jež se výrazně podepsalo i pod překvapivý postup přes Manchester City.



Borussia Dortmund a Monako čelí navzdory svým nezpochybnitelným ofenzivním kvalitám stejnému problému. Oba celky mají v posledních týdnech až příliš velké starosti s obrannou fází hry a před jejich vzájemným soubojem je jisté, že kdo se s touto potíží vyrovná lépe, bude mít otevřenou cestu do semifinále Ligy mistrů.

Dortmund o víkendu nestačil na Bayern Mnichov. (zdroj: zimbio.com)

Ve vyřazovací fázi Ligy mistrů se ještě žádnému klubu nepodařilo postoupit poté, co inkasoval šest branek, tedy až do letoška, kdy tuto černou sérii zlomilo Monako. Francouzský tým si mohl dovolit prohrát 5:3 na stadionu Manchesteru City, protože v odvetě zvítězil 3:1 a díky výhodě gólů na hřišti soupeře se radoval ze senzačního postupu.



Zatímco v útoku Monaka zářili mladík Kylian Mbappe a znovuzrozený Radamel Falcao, Dortmund se i letos spoléhá na služby gabonského ostrostřelce Pierra-Emericka Aubameyanga. Zejména díky jeho gólům Borussia přepsala historický rekord počtem 21 nastřílených branek ve skupinové fázi a předčila tak i silný Real Madrid. Svoje nesporné kvality poté předvedla i ve vyřazovací části soutěže, kdy odpověděla na prohru 1:0 s Benficou a v odvetě nasázela Portugalcům čtyři góly.

Monako překvapilo postupem přes Manchester City. (zdroj: zimbio.com)

„Chci, aby každý, kdo přijde na stadion, si užíval sledování našeho útočného fotbalu,“ řekl kouč Thomas Tuchel pro UEFA.com. Jenže v Bundeslize už to taková sláva není. O víkendu totiž Tuchelovi svěřenci utrpěli v Der Klassiker ponižující porážku 4:1 s Bayernem Mnichov a na svého soka ztrácí už propastných 18 bodů. Monako je na tom v domácí soutěži lépe, Ligue 1 totiž stále vede s náskokem tří bodů na druhý Paris Saint-Germain.



Pravděpodobné sestavy:



Dortmund: Bürki - Pisczcek, Papastathopoulos, Bartra, Schmelzer - Weigl - Dembélé, Kagawa, Pulišić, Guerreiro - Aubameyang



Monako: Subašić - Fabinho, Raggi, Glik, Mendy - Moutinho, Bernardo Silva, Lemar - Mbappé, Falcao, Germain



Tip FotbalPortal.cz: 2:1

