Ostatní - Přestupové spekulace: Griezmann dohodnutý s United, zaloví Barcelona v Chelsea nebo Arsenalu?

Dnes 08:11 - Letní přestupní termín se pomalu a jistě blíží. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Griezmann dohodnutý na podmínkách s Manchesterem

Útočník Atlética Madrid se údajně dohodl na podmínkách smlouvy, kterou by podepsal na Old Trafford. V případě přestupu do Manchesteru United by pobíral 280.000 liber týdně. Rudí ďáblové by ale museli nejprve zaplatit výkupní klauzuli za hráče, která činí 89 milionů liber. (zdroj: The Sun)

Po Fabregasovi touží Liverpool

Podle informací Daily Star plánuje vedení Liverpoolu šokující přestup španělského záložníka Cesca Fábregase. Ten už v současné době má problém dostat se v kádru Chelsea do hry a co teprve poté, až Antonio Conte zrealizuje další letní transakce. Zájem prý má také José Mourinho z United. (zdroj: Goal.com)

Zouma udělá místo Van Dijkovi

Francouzský obránce Kurt Zouma odejde před nadcházející sezónou na hostování, aby dostal větší herní prostor a současně také uvolnil místo v kádru Virgilu van Dijkovi ze Southamptonu, kterého má Chelsea v plánu koupit. (zdroj: Telegraph)

United zkoušejí nalákat Kroose

Německý záložník Realu Madrid Toni Kroos je opět v hledáčku manažera Manchesteru United Josého Mourinha. Za odchozí Schneiderlina se Schweinsteigerem nepřišla žádná náhrada a budoucnost Carricka je nejistá, proto by portugalský kouč rád přivedl někdejšího hráče Bayernu, který je neodmyslitelnou součástí základní sestavy Bílého baletu. Ovšem 50 milionů eur by asi prezidentu Pérezovi nestačilo, byť hráče kupoval za polovinu této ceny. (zdroj: Goal)

City zaplatí za Comana 50 milionů

Vedení Manchesteru City má stále velký zájem o krajního útočníka Kingsleyho Comana z Bayernu Mnichov. Bavorský klub sice minulý týden proměnil hostování tohoto francouzského fotbalisty z Juventusu na trvalý přestup, nicméně Citizens i tak věří, že by 50 milionů liber mohlo být dostatečně pádným argumentem. (zdroj: Times)

Monako odmítlo nabídku za Mbappého

Semifinalista Ligy mistrů z Monaka nadále odmítá prodat svoji mladou hvězdu Kyliana Mbappého. A to přesto, že za 18letého fotbalistu nabízel Manchester United 85 milionů eur. Podle spekulací šroubuje Monako cenu hráče do rozmezí 120-140 milionů eur, aby hráče udrželo. (zdroj: Calciomercato)

Do řady zájemců o Dembeleho se přiřadil Juventusu

O útočníka Celticu Glasgow Moussu Dembeleho je velký zájem mezi předními kluby, především v Premier League. Nicméně terén začalo rekognoskovat také vedení Juventusu Turín. Dembele letos nastřílel v rámci všech soutěží 32 branek. (zdroj: talkSPORT)

Barcelona zahájila jednání o přestupu Bellerína, připraveny jsou i záložní varianty

Barcelona pro příští sezónu potřebuje koupit stůj co stůj pravého obránce. Její prioritou je Héctor Bellerín z Arsenalu, nicméně koupit tohoto fotbalistu, který prodloužil smlouvu do roku 2023, bude sakra těžké. Proto má generalita v záloze další varianty - Cesara Azpilicuetu z Chelsea a také Benjamina Henrichse z Leverkusenu. (zdroj: Sport)

Özil chce 300 tisíc týdně

Arsenal se stále nemůže dohodnout s německým záložníkem Mesutem Özilem na podmínkách prodloužení kontraktu, který skončí v roce 2018. Hráč, který se v poslední době trochu potýká s formou, prý požaduje po vedení plat 300.000 liber týdně, zatímco druhá strana nabízí o 50.000 méně. (zdroj: Daily Mail)

Simeone chce Moratu do Atlética

Není dne, aby se v médiích neobjevila informace o tom, že útočník Realu Madrid Álvaro Morata přestoupí do některého z velkých klubů, neboť se mu na San Bernabéu nedostává herní prostor. Překvapením by ale byl přestup do konkurenčního Atlética. Samotného hráče prý přemlouval k tomuto kroku Simeone, když se Morata rozcvičoval během úterního semifinálového zápasu Ligy mistrů. (zdroj: Calciomercato)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz