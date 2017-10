Ostatní - Argentině hrozí, že poprvé od roku 1970 nebude na MS

© The Hindu - Lionel Messi

Dnes 08:49 - Fotbalisté Argentiny v předposledním kvalifikačním duelu o postup na mistrovství světa do Ruska uhráli pouze bezbrankovou remízu s Peru a v tabulce jihoamerické zóny CONMEBOL klesli na šesté místo, jež nezaručuje ani účast v baráži. Úřadujícím vicemistrům světa v čele s jedním z nejlepších hráčů historie Lionelem Messim hrozí, že budou na finálovém turnaji chybět, což se jim naposledy stalo v roce 1970.

V mimořádně vyrovnané jihoamerické kvalifikaci má před závěrečným úterním kolem jistotu cesty do Ruska pouze pořadatel předchozího MS Brazílie. Na druhém místě tabulky je s desetibodovým odstupem a 28 body Uruguay, které by po čtvrteční remíze 0:0 ve Venezuele neměla účast na šampionátu uniknout.

Na třetí místo se posunulo po výhře 2:1 nad Ekvádorem Chile (26). Čtvrtá je se stejným bodovým ziskem Kolumbie, jež neproměnila postupový mečbol v duelu proti Paraguayi a po dvou inkasovaných gólech v závěru prohrála 1:2.

Páté je s 25 body Peru, stejně bodů má i šestá Argentina a šanci má ještě se 24 body i Paraguay.

Na MS do Ruska postoupí z Jižní Ameriky přímo nejlepší čtyři týmy, páté mužstvo tabulky bude hrát interkontinentální baráž s oceánským šampionem Novým Zélandem.

Argentina nemá postup na MS ve svých rukou a navíc ji v rozhodujícím souboji nečeká nic lehkého, neboť se představí ve vysoké nadmořské výšce 2850 metrů v ekvádorském Quitu. "Věřím, že na mistrovství světa budeme. Bylo by nespravedlivé, kdyby takový tým, jako máme my, nepostoupil. Měli jsme celý zápas jasnou převahu, ale nedokázali jsme se prosadit," řekl po zápase s Peru argentinský kouč Jorge Sampaoli, pod jehož vedením Argentina ve třech kvalifikačních duelech vstřelila jen jeden gól.

Dvojnásobní mistři světa před naplněným hledištěm stadionu Bombonera v Buenos Aires utkání dominovali. Kapitán Messi měl několik šancí, v první minutě druhého poločasu dokonce nastřelil tyč, ale klíčovou výhru svému týmu nezajistil. Gólové šance promarnil také Dario Benedetto. Argentině se navíc zranil záložník Fernando Gago, jenž si v prvním reprezentačním utkání od roku 2015 přetrhl kolenní vazy.

V opačné situaci než Argentina je po předposledním kole Uruguay, kterou by o přímý postup na MS mohla připravit jen mimořádné shoda okolností. Svěřenci Óscara Tabáreze mají výrazně lepší skóre než Peru a Argentina, takže by je do baráže poslala pouze vysoká úterní prohra v Bolívii a obdobně vysoká vítězství Argentiny v Ekvádoru a Peru nad Kolumbií. Uruguay hrála baráž v předchozích čtyřech kvalifikacích o MS a třikrát uspěla.

Pouze desítky sekund dělily od šampionátu v Rusku Kolumbii, kterou poslal v domácím duelu proti Paraguayi do vedení v 79. minutě kanonýr Radamel Falcao. Hosté však skóre otočili díky trefě Óscara Cardoza z 89. minuty a vítězné brance Antonia Sanabrii z druhé nastavené minuty a vrátili se do hry o postup.

Závěrečný úder se povedl také Chilanům, kteří zdolali 2:1 Ekvádor zásluhou branky hvězdy Arsenalu Alexise Sáncheze z 85. minuty. Krátce předtím hosté vyrovnali díky Romariu Ibarrovi. První gól utkání vstřelil v Santiagu domácí Eduardo Vargas.

Úřadující dvojnásobní jihoameričtí šampioni Chilané se v úterním kvalifikačním finále představí v Brazílii, jež ve čtvrtek uhrála bezbrankovou remízu v bolivijském La Pazu a už 11 zápasů pod trenérem Titem je v kvalifikaci neporažena.

