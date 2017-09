Ostatní - Löw: Češi jsou zatlačení ke zdi, ale chceme ukázat ofenzivní sílu

© ESPN FC - Joachim Löw

Dnes 12:18 - Přestože čeští fotbalisté figurují v kvalifikaci mistrovství světa až na třetím místě, trenér Němců Joachim Löw je považuje za nejsilnějšího soupeře ve skupině. Kouč obhájců trofeje má z pátečního vzájemného duelu velký respekt, protože ví, že domácí celek je vzhledem k vývoji v tabulce přitlačený ke zdi a musí bodovat. Německý kouč nicméně věří, že jeho svěřenci udrží dosavadní stoprocentní bilanci a udělají jeden ze závěrečných kroků k postupu na šampionát do Ruska.

"S jistotou můžu říct, že Češi jsou na papíře nejsilnějším soupeřem ve skupině. Ale v průběhu kvalifikace už ztratili nějaké body, takže je před nimi složitá fáze, kdy jsou zády ke zdi a už si nesmějí dovolit ztrácet body. Musejí vyhrát oba zápasy, s námi i v Severním Irsku," řekl Löw na tiskové konferenci v Praze.

"To vlastně říká o celé výchozí situaci pro zítřejší zápas vše. Češi umějí hrát dobrý fotbal a myslím, že to bude dobrý zápas. Jsme tým, který drží míč, soustředí se na ofenzivu. Tímto chceme Čechy zaměstnat. Chceme ukázat naši ofenzivní sílu," doplnil sedmapadesátiletý Löw.

S německým celkem se vrátil do Prahy po více než deseti letech. V roce 2007 nejprve se svými svěřenci vyhrál v evropské kvalifikaci na Letné 2:1, ale poté doma favorit s českým týmem prohrál vysoko 0:3 a mužstvo tehdejšího kouče Karla Brücknera posléze ovládlo skupinu. Před rokem v nynější kvalifikaci Německo zvítězilo nad Čechy v Hamburku 3:0.

"Před deseti lety to byly velké bitvy, hráli jsme o vítězství ve skupině. Češi měli skvělé hráče jako Kollera a další. I dnes mají velmi dobré hráče, kteří jsou techničtí a umějí rychle jít do protiútoku," řekl.

"Víme, že Češi za posledních 20 až 30 let na turnajích umějí vždy představit dobré fotbalisty a dosáhnout na slušný výsledek. Máme před pátečním zápasem velký respekt. Češi hrají v kvalifikaci pod své možnosti, ale to neznamená, že jsou špatní fotbalisté," dodal Löw.

Jeho tým je naopak bez ztráty bodu a se skóre 27:1 nejlepším týmem kvalifikace. V nadcházejícím dvojutkání v Praze a doma s Norskem si už může s předstihem zajistit postup.

"Po Euru v roce 2016 jsme si stanovili několik cílů. Prvním bylo kvalifikovat se co nejdříve do Ruska a dominovat od začátku skupiny. To se nám zatím daří. Druhým cílem bylo zapracovat do sestavy více hráčů, abychom získali vyšší kvalitu na více postech. To se nám taky podařilo, když přihlédneme k vítězství na Poháru FIFA," uvedl Löw.

"Teď máme zpátky některé hráče. Někteří, kteří se i stali mistry světa, nejsou s týmem momentálně tolik zapracovaní a na tom chceme pracovat během října. To znamená, že chceme vyhrát oba zářijové zápasy," doplnil Löw.

V Praze je poněkolikáté. "Kdysi jsem tu byl s VfB Stuttgart, když jsme hráli proti Slavii v pohárech. Jinak za posledních 20 let jsem tu byl asi dvakrát soukromě," uvedl Löw.

Neřekl, zda Německo v pátek nastoupí se třemi či čtyřmi obránci. "Není to až tak podstatné, nepřeceňoval bych to. Třeba Hector se pohybuje tam, kde je třeba. Je to hodně variabilní. Každopádně můžu říct, že nastoupí Hummels, Kroos, Müller, Kimmich, v bráně začne Ter Stegen a šanci dostat se do sestavy má i Werner, který odehrál skvělý Pohár FIFA. Přihlédneme i k tomu, že nás čeká hned za tři dny zápas s Norskem," uvedl Löw.

Redakce / ČTK