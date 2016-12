Francie: Ligue 1 - Prezident PSG připouští, že podpis Jesého byl chybou. Bývalý talent Realu Madrid chce pryč

Jak to okomentovat. Samozřejmě, že bez peněz by si takový "profi" klip dovolit nemohl, takže hodně drahej koníček... Absolutně mimo můj vkus, takže ani ty roštěnky to nezachrání, protože poslouchat se to nedá, teda alespoň pro mě. Jde taky o text, kterýmu nerozumim. Ale jako hanit ho tu kvůli tomu nemusím teda. Oni jsou totiž fakt lidi, co si tímhle druhem hudby skutečně vydělávají a je to stejná sračka.