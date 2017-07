1. Bundesliga - Darida prodloužil s Herthou smlouvu do června 2021

© Bundesliga Fanatic - Vladimír Darida

Dnes 10:44 - Český fotbalový reprezentant Vladimír Darida prodloužil smlouvu s Herthou Berlín do června 2021. Původní kontrakt měl šestadvacetiletému záložníkovi v šestém celku minulé sezony německé ligy vypršet za dva roky.

"Nebylo to komplikované jednání. Obě strany věděly, co chtějí," citoval magazín Kicker Daridu. "Vláďa je pro Herthu nesmírně důležitý hráč, jednání probíhala několik týdnů. Každopádně klub jej v létě nechtěl prodat, jelikož ho kromě bundesligy čeká i účast v základní skupině Evropské ligy," uvedl na svém webu Daridův agent Ondrej Chovanec.

"Vladi je pro nás velmi důležitým hráčem a je skvělé, že bude hrát klíčovou roli v naší záloze i v nadcházejících letech," dodal generální manažer Herthy Michael Preetz.

Hertha do nové smlouvy zařadila velmi vysoké odstupné. "V případě, že ho do budoucna nějaký zájemce bude chtít, musí si připravit částku 25 milionů eur (asi 650 milionů korun)," dodal Chovanec.

Darida odstartoval kariéru ve Viktorii Plzeň, s kterou získal dva mistrovské tituly. V roce 2013 přestoupil do Freiburgu, odkud po dvou letech po sestupu do druhé bundesligy zamířil do Herthy. Za berlínský celek dosud odehrál v německé lize 56 zápasů a dal sedm branek. Celkem má na kontě v bundeslize 110 utkání a 16 gólů.

Redakce / ČTK