Serie A - Dybala hattrickem sestřelil Janov, Icardi řádil proti Římu

Nechápu, proč Barcelona nakupuje nějakého Coutinha a Dembelého. Lepší varianty by byli Dybala a Icardi bejvalej culé. Oba argentinci jako Messi. Trio argentína. Ten Dembelé nevim nevim, ale vsadím že pokud by vyhráli Viniciuse Jr. šáhli bychom MY po Dembelém. Takhle to je opačně, díky za to.