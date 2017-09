Premier League - Lukaku se nachází ve famózní formě, zásluhu na tom má práce celého týmu, řekl Mourinho

© standard.co.uk -

Dnes 10:53 - Manchester United hraje ve velké formě nejen v Premier League, ale i v Lize mistrů, kde naposledy porazil CSKA Moskva 1:4. José Mourinho se může spolehnout na góly útočníka Romelu Lukakua. Portugalský manažer označuje Lukakuovu formu za famózní, zároveň nechce, aby se zapomnělo na to, že za vyhranými zápasy stojí i další hráči Manchesteru.

Na to, aby za Manchester nastřílel prvních deset gólů, Lukakuovi stačilo pouhých osm zápasů - v Premier League se v šesti kolech trefil šestkrát, v Lize mistrů ve dvou zápasech třikrát a jednou se prosadil i v Evropském superpoháru.

„Je to pro něj velký úspěch, který je ale možný pouze díky dobrému týmu a spoluhráčům. Pro Romelua jsou to vynikající čísla, on sám je velmi ctižádostiví a chce se neustále zlepšovat. Má obrovské ambice a já věřím, že jeho výkony nás potáhnou vzhůru,“ řekl José Mourinho.

„Myslím, že stabilní výkonnosti se dá dosáhnout nejen díky jednotlivcům, ale především díky týmové hře. Pro sebevědomí týmu je dobré, že máme po prvních dvou zápasech Ligy mistrů šest bodů. Staví nás to do dobré pozice, navíc jsme ukázali, že máme široký a kvalitní kádr. Smalling a Lindelof hráli velmi dobře, stejně tak Herrera, který nastoupil po delší době, a samozřejmě Martial. To všechno jsou hráči, který nebývají v základní sestavě, svoji šanci přesto dokáží využít.“

Zejména Anthony Martial byl ústřední postavou včerejšího vítězství United. Jednu branku sám vstřelil, když proměnil penaltu a na další tři přihrál.

„Premier League je jiný příběh. V sobotu ve tři odpoledne nás čeká zápas s odpočatým týmem, zatímco my za sebou budeme mít zápas v Lize mistrů,“ řekl Mourinho před zápasem s Crystal Palace, který je bez bodu a vstřeleného gólu beznadějně poslední.

„Musíme zůstat nohama na zemi a jít za vítězstvím. Máme povedený start do sezony, takže chceme pokračovat ve směru, kterým jsme se vydali,“ uzavřel Mourinho.

Ondřej Pražák / skysports.com