Premier League - Chybí mi Itálie, neplánuji dlouhodobě pracovat v zahraniční, říká Antonio Conte

Dnes 15:33 - Antonio Conte dokázal ve své premiérové sezoně v náročné Premier League získat mistrovský titul s Chelsea. Před nedávnem podepsal vylepšený dvouletý kontrakt, svoji budoucnost přesto vidí v Itálii, jeho zemi, která mu chybí. Znamená to, že Chelsea bude nejpozději za dva roky hledat nového manažera?

V italské Serii A Antonio Conte s Juventusem získal tři ligové tituly v řadě. Hned v první sezoně strávené v Premier League oslavil mistrovský titul s Chelsea. Přestože v létě oznámil, že je plně soustředěn na práci v Chelsea, v pondělním rozhovoru pro italské Radio Anchio sport přiznal, že se mu stýská po Itálii.

„Itálie mi opravdu chybí, nemohu to popřít. Mým záměrem není zůstat v zahraniční nějakou dlouhou dobu. Itálie je má domovina, do které se vrátím. Nevím, za jak dlouho to bude, ale je to můj cíl,“ řekl Conte.

Na otázku, zda by ho lákaly jiné zahraniční štace, například Čína či Německo, Conte odpověděl: „Čína? Určitě ne. Bundesliga? Je složité předpovídat budoucnost, řekněme, že být fotbalovým manažerem je velmi nestálé povolání.“

„Všechno záleží na výsledcích. Část mé osobnosti touží po tom, dělat svoji práci na plno, dokončit projekt na jednom místě a potom hledat další výzvu. Faktem je, že Itálie mi velice chybí. Je to pro mě velká zkušenost, která mi pomáhá. V budoucnu bych se nebránil ani jiným fotbalovým činnostem, například funkci sportovního ředitele,“ uzavřel Conte.

Ondřej Pražák / skysports.com