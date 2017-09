Premier League - Derby mezi Chelsea a Arsenalem gól nevidělo

© premierleague.com -

Dnes 16:24 - Dá se říci, že první poločas patříl spíše Arsenalu, zatímco ten druhý Chelsea. Zároveň se dá doplnit, že v obou poločasech bojovnost předčila fotbalovost obou mužstev. I proto skončilo derby mezi Arsenalem a Chelsea bez gólů.

Cheslsea FC - Arsenal FC 0:0

Chelsea FC: Courtois - Azpilicueta, Cahill (C), David Luiz - Moses, Kanté, Fàbregas, Alonso - Willian (69. E. Hazard), Pedro (46. Bakayoko) - Morata

Arsenal FC: Čech - Koscielny (C), Mustafi, Monreal - Bellerín, Ramsey, Xhaka, Kolašinac - Welbeck (73. Giroud), Iwobi (80. Elneny) - A. Lacazette (66. Alexis Sánchez)

Na míči se v úvodu držela více Chelsea, to ale neznamenalo, že by Arsenal nebyl nebezpečný. Naopak. Rychlé průniky a následné centry Hectora Bellerína připravily šance pro Dannyho Welbecka i Alexandre Lacazetteho, oba však mířili pouze do Courtoise.

V jednadvacáté minutě se do velké šance dostal Pedro, který běžel sám na Čechovu bránu. Pětatřicetiletý gólman však španělskému útočníkovi zmenšil střelecký úhel a nakonec i zblokoval jeho zakončení.

V závěru poločasu na tom byl herně lépe Arsenal. Ve dvaačtyřicáté minutě se do vápna probojoval Aaron Ramsey, jeho vedení míče bylo sice trochu kostrbaté, velšský fotbalista se přesto dostal do zakončení, které skončilo na tyči domácí brány. Následnou dorážkou Lacazette v krkolomné pozici přestřelil poloprázdnou bránu.

Chelsea se po nadějném nástupu do zápasu vytratila ze hry a o její nejnebezpečnější šanci se před poločasem postaral Nacho Monreal, který odvracel míč před unikajícím Moratou prudkou malou domů, kterou ale Petr Čech ztlumil na hrudi.

Ve druhém poločase to byla Chelsea, kdo se více dostával do střeleckých příležitostí. Nedá se však říct, že by některý z pokusů Blues byl vyloženě po gólu volající. Před oběma vápny se urputně bojovalo o každý metr prostoru a bezgólový stav nezměnil ani příchod hvězd obou týmů - Hazarda a Sáncheze.

V sedmdesáté šesté minutě se sice ze vstřelené branky radoval Mustafi, jeho hlavičkovému zakončení však předcházelo ofsajdové postavení, a proto nemohla být jeho branka uznána.

Nejvážnější moment tak přinesla osmdesátá sedmá minuta, kdy David Luz viděl po tvrdém zákroku na Kolašinace druhou žlutou kartu. Nabídnutou přesilovou hru ale Arsenal nestihl využít, bojovné derby tak skončilo bez branek.

