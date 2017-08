Premier League - Úvodní zápas nové sezony nabídl sedm branek, několik zvratů a výhru Arsenalu

© premierleague.com - Olivier Giroud

Včera 22:37 - Fotbalisté Arsenalu vstoupili do zápasu tím nejlepším možným způsobem. Už po čtyřiadevadesáti vteřinách se ujali vedení, když se prosadila nová posila - Alexandre Lacazette. I přes rychlý gól ale Arsenal nečekalo nic snadného, Leicester vyrovnal, a dvakrát šel dokonce do vedení. V infarktovém závěru ale Gunners strhli zápas na svoji stranu.

Arsenal FC - Leicester City 4:3

Branky:2. A. Lacazette (Elneny), 45+2. Welbeck (Kolašinac), 83. Ramsey (Xhaka), 86. Giroud (Xhaka) - 5. Okazaki (Maguire), 29. Vardy (Albrighton), 56. Vardy (Mahrez)

Arsenal FC: Čech (C) - Holding (67. Giroud), Monreal, Kolašinac - Bellerín, Elneny (67. Ramsey), Xhaka, Oxlade-Chamberlain - Welbeck (75. Walcott), Özil - A. Lacazette.

Náhradníci: Ospina - Mustafi, Coquelin, Ramsey, Iwobi, Giroud, Walcott. Leicester City: Schmeichel - Simpson, Morgan (C), Maguire, Fuchs - Mahrez, Ndidi, James (82. Iheanacho), Albrighton (88. Gray) - Okazaki (72. Amartey) - Vardy.

Náhradníci: Hamer - Chilwell, Amartey, A. King, Gray, Slimani, Iheanacho.

Lacazettovi stačilo na první gól v Premier League 94 vteřin (zdroj: premierleague.com)

Úvodní výkop nové sezony měl na starosti Alexandre Lacazette. Tentýž hráč už po 94 vteřinách hry otevřel skóre, když Kaspera Schmeichela překonal prudkou hlavičkou namířenou k tyči. Svůj úvodní gól v Premier League oslavil chladnokrevně klidně. Radost z vedení ale domácím vydržela jen krátce. V páté minutě Petr Čech nedosáhl na přetažený centr, který zpátky do vápna vrátil Harry Maguire. K hlavičkovému zakončení se tak dostal pouze metr a čtyřiasedmdesát centimetrů vysoký Shinji Okazaki, který překonal rozhozeného Čecha a srovnal na 1:1. Nutno podotknout, že Maguireho asistenci pravděpodobně předcházelo ofsajdové postavení.

Prvních pět minut zápasu bylo dokonalou reklamou na novou sezonu Premier League. Nenudil ani další průběh utkání, přestože další góly v rychlém sledu nenabídl. Oba týmy hrály ve velkém tempu a s obrovským nasazením. Arsenal těžil z přenášení hry na kraje hřiště, které obsadil rychlonohý Oxlade-Chamberlain a na druhé straně Bellerín.

Zpět do vedení mohl jít Arsenal ve dvacáté druhé minutě. Danny Welbeck si rychle narazil balon s Mesutem Özilem, jeho zakončení ale zblokoval jeden z obránců Leicesteru. Do gólového zakončení se Welbeck dostal znovu v šestadvacáté minutě, a tentokrát se do jeho střely položili dokonce dva hráči Leicesteru.

Výborný první zápas v Premier League hrál Sead Kolašinac, jehož robustní postava skloubená s velkou rychlostí nedávala hráčům Leicesteru na nic čas.

Přestože byl Arsenal fotbalovější a dlouhou dobu nebezpečnější, dalšího gólu se dočkali hosté. Ve dvacáté deváté minutě si hráči Arsenalu počínali při rozehrávce na vlastní polovině příliš bohorovně, a proto přišli o balon. Toho se ujal Marc Albrighton, který z levé strany narýsoval přesný centr na zadní tyč, kam si naběhl skórující Jamie Vardy.

Když už hráči pomalu pomýšleli na odchod do kabin, podařilo se Arsenalu ve druhé minutě nastavení vyrovnat. Za obránci Leicesteru, kteří se vehementně dožadovali odpískání ofsajdu (který nebyl), se zjevil Oxlade-Chamberlain a Danny Welbeck. Křídelník Arsenalu předložil míč na zlatém podnose Welbeckovi, který pohodlně zakončil do odkryté brány.

Třikrát Arsenal nedokázal pokrýt centr soupeře a třikrát inkasoval (zdroj: premierleague.com)

Na začátku druhého poločasu Arsenal nehrál s takovou lehkostí jako v první půli a v rozehrávce se dopouštěl zbytečných ztrát. Vlažného vstupu soupeře do druhého dějství Leicester využil po deseti minutách hry. Jak jinak než prostřednictvím centru. Tentokrát se Lišky prosadily díky rohovému kopu, na který si na přední tyči naskočil nehlídaný a tím pádem dvougólový Jamie Vardy.

S vyrovnáním mohl Arsenal přispěchat v šedesáté druhé minutě, kdy Welbckova kolmice našla do vápna rozběhnutého Bellerína. Španlskému bekovi však gólman Schmeichel bravurně zmenšil střelecký úhel a zakončení zblokoval.

Zbývajících dvacet minut držel míč na svých kopačkách převážně Arsenal, který dobýval hradby Leicesteru čekajícího na brejkové šance. V sedmdesáté třetí minutě Chamberlainova tečovaná střela jen těsně míjela pravou tyč Schmeichelovy brány. Kýženého vyrovnání se Gunners dočkali v osmdesáté třetí minutě. Leicester po rohovém kopu nedokázal odvrátit míč daleko do bezpečí. Místo toho obrana hostů naprosto vyklidila levou stranu pokutového území, a proto měl zakončující Aaron Ramsey větší problémy s dychtivými spoluhráči než s obranou soupeře. Nakonec se velšský záložník přece jen dostal do zakončení a jeho tvrdá rána skončila v síti.

Vyrovnání vlilo domácím novou krev do žil. Lacazettovo zakončení z bezprostřední blízkosti ještě Schemichel stihl vyrazit na roh, po následném rohovém kopu už se ale domácí znovu radovali. Hlavou se nemohl prosadit nikdo jiný, než Wengerův žolík Olivier Giroud, který rozhodl úvodní přestřelku sezony.

Arsenal v závěru odvrátil porážku a zásluhou Oliviera Girouda zvítězil 4:3 (zdroj: premierleague.com)

Ondřej Pražák / fotbalportal.cz