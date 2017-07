Premier League - Citizens jsou velmi blízko získání Danila z Realu Madrid. Zidane už potvrdil jeho odchod z klubu

© youtube.com, fotbalportal.cz - Danilo bude brzy hráčem Citizens

Dnes 09:12 - V nejbližších dnech, či spíše hodinách, by měl být zpečetěn přestup obránce Danila z Realu Madrid do Manchesteru City. Dohoda se blíží. Zinedine Zidane už oznámil, že Danilo toto léto královský klub opustí. Manchester City by měl za šestadvacetiletého obránce zaplatit 26 miliónů liber. V minulé sezóně odehrál Danilo za Bílý balet 24 utkání.

Danilo by měl co nejdříve projít lékařskou prohlídkou a připojit se k týmu Pepa Guardioly. Oba kluby, Real Madrid i Manchester City, právě pobývají na předsezónním turné v USA, takže vše bylo proběhnout právě tam.

Pep Guardiola by tak měl brzy přivítat ve své kabině tohoto brazilského obránce, který se stal v Bílém baletu nepotřebným. Naopak Citizens opustili zkušení defenzivní hráči: Zabaleta, Clichy, Sagna a naposledy také Kolarov, jenž se upsal AS Řím.

Z Tottenhamu už Manchester City získal za 50 miliónů liber Kylea Walkera. Teď tedy přichází další vyztužení obranné řady.

Odchod Danila potvrdil i Zinedine Zidane: „Morata odešel a Danilo je také na odchodu. Někteří hráči odcházejí a jiní mladí přijdou.“

Real Madrid by měl za Danila zinkasovat 26 miliónů liber. Manchester City by měl získat i levého obránce Benjamina Mendyho z Monaka. Za toho zaplatí 51 miliónů liber a udělá z něj nejdražšího obránce v historii Premier League, když o 1 milión liber překoná Kylea Walkera.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz