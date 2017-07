Premier League - Nebylo těžké rozhodnout se pro největší klub na světě, říká Romelu Lukaku

© skysports.com - Romelu Lukaku

Dnes 11:22 - Po licitační přetahované mezi Manchesterem United a Chelsea je nakonec potvrzené, že Romelu Lukaku v příští sezoně oblékne červený dres. Belgický útočník se tak vrací k manažerovi, od kterého před třemi lety odcházel do Evertonu.

Poslední týdny byl Manchester United spojován s přestupem Álvara Moraty. Často se objevovaly zprávy, že zbývají doladit poslední detaily a španělský útočník se stane hráčem Red Devils. Nakonec však přišel prudký obrat a United získali Romelu Lukakua, přestupový cíl Chelsea.

Čtyřiadvacetiletý útočník, v uplynulé sezoně druhý nejlepší střelec Premier League, vyjde Manchester United na 75 milionů liber. Do Evertonu se navíc vrací Wayne Rooney.

„Manchester United je klub hladový po titulech, je to tým, který má na to, aby znovu dominoval světovému fotbalu,“ řekl Lukaku pro ESPN během lékařské prohlídky v Los Angeles.

„Je to příležitost, o které sním už od dětství. Když se United ozvali, nemusel jsem se dlouho rozmýšlet. Jsem nadšený, že se stanou součástí historie takového klubu, jakým je Manchester. Kdo by dokázal říct ne největšímu klubu na světě? Klubu s nejlepším stadionem v Anglii a nejlepšími fanoušky,“ zdůvodnil Lukaku svůj přestup.

„Nikdy jsem se netajil tím, že chci hrát v týmu s těmi nejvyššími ambicemi. Manchester je takovým týmem. Nyní musím pracovat usilovněji než kdy dřív. Jsem připraven se zlepšovat a těším se na to.“

Mourinho & Lukaku - co o sobě řekli dříve

2013: Mourinho o tom, že Lukaku odešel na hostování do Evertonu

„Romelu mluví často a rád, je to mladý upovídaný kluk. Jediná věc, kterou ale neřekl je to, proč odešel na hostování do Evertonu. To je jediná věc, o které nikdy nemluví. Při našem posledním setkání jsem se ho ptal: ‚Proč neřekneš, kvůli čemu nejsi v Chelsea?‘“

Prosinec 2015: Lukaku o Mourinhovi

„Všichni říkají, že je to Mourinhova vina, ale není, protože jsem to byl já, kdo učinil rozhodnutí opustit Chelsea. Přišel jsem do jeho kanceláře a zeptal se, zda můžu přestoupit jinam.

Podepsal jsem dohodu s Evertonem v jedenáct hodin dopoledne a první zpráva, kterou jsem na mém starém BlackBerry obdržel, byla od Mourinha. ‚Hodně štěstí, předváděj svoji nejlepší hru a uvidíme se příští sezonu.‘“

Mourinho o prodeji Lukakua do Evertonu

„Romelu byl vždy přímý a jasně dával najevo, že chce být prvním útočníkem Chelsea, jeho přístup se však neshodoval s konkurencí, která v u nás panuje. Pro klub velikosti Chelsea je obtížné dát hráči slib a jistotu neotřesitelné role.“

Ondřej Pražák / bbc.com