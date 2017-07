Premier League - Co, v případě přestupu, přinese Romelu Lukaku Manchesteru United?

© skysports.com, fotbalportal.cz - Romelu Lukaku

Dnes 18:39 - Vypadá to, že belgický útočník Romelu Lukaku konečně dostane šanci pořádně se ukázat v Lize mistrů. Má totiž nakročeno do Manchesteru United, který si právo zahrát si v nejprestižnější klubové soutěži světa vybojoval svým triumfem v Evropské lize. A co vlastně Romelu Lukaku Manchesteru United přinese? Jaké jsou jeho silné stránky a čím bude Rudým ďáblům prospěšný? Na to se podíval Adam Bate ze SkySports.

Romelu Lukaku je na pokraji toho, aby se stal jedním z nejdražších fotbalistů v historii. Manchester United souhlasil s přestupovou částkou ve výši 75 miliónů liber. Konečná suma se nakonec může vyšplhat až na závratných 90 miliónů liber, čímž by Lukaku překonal rekord Paula Pogby. Dokáže splnit očekávání? Bude jeho všestranná hra pro tým prospěšná?

V uplynulé sezóně skončil Everton v ligové tabulce Premier League na sedmém místě. Jen o příčku nad ním se umístil Manchester United. I přesto může mezi těmito dvěma kluby dojít (a s největší pravděpodobností i dojde) na jeden z největších transferů fotbalové historie.

Romelu Lukaku v dresu Toffees v uplynulé sezóně nastřílel 25 gólů. Jeho gólový apetit je úžasný. Ve skutečnosti je čtvrtým nejmladším hráčem, kterému se v Premier League podařilo nastřílet 80 gólů. Jako střelec se ukazuje dlouhodobě. Už jako teenager v sezóně 2012/2013 nasázel v dresu WBA 17 gólů během jediné sezóny. Za posledních 5 let vstřelil v Premier League více gólů než Romelu Lukaku pouze Sergio Agüero.

Proto není příliš nečekané, že Everton za takového hráče žádá tak velké peníze. Je pochopitelné, že upoutal pozornost Josého Mourinha. Koneckonců i za Álvara Moratu chtěli Rudí ďáblové zaplatit podobnou sumu. A přitom Morata vstřelil na top úrovni (v barvách Juventusu a Realu Madrid) o polovinu méně gólů než Lukaku, a navíc je i starší než Belgičan.

Věk je u Lukakua významným faktorem. Stále dává možnost, že se bude ještě více zlepšovat. Není to ještě hotový hráč. Zda se může stát dokonce legendou Manchesteru United je otázka. Zvládne přenést do hry takové aspekty, díky kterým budou Red Devils úspěšní?

Mourinho kdysi zpochybnil Lukakuovu mentalitu i jeho motivaci, když působil v Chelsea. Ovšem je zřejmé, že nyní je Lukakuova motivace na maximu. Již delší dobu prohlašuje, že je připravený na Ligu mistrů a chce to všem dokázat.

Lukaku je typický zakončovatel. Takovou pozici si vybudoval. Není žádná náhražka za Ibrahimoviče. Jeho přesnost přihrávek je mnohem horší než u Ibrahimoviče, Kanea i Agüera. Ve skutečnosti, žádný z typických hrotových útočníků v Premier League na tom nebyl v tomto ohledu hůře než právě Lukaku. Musí na tom zapracovat a lépe do hry zapojit i své spoluhráče.

Také je často kritizován Lukakuův pohyb. Je to zajímavý problém u hráče se skvělým tempem, rychlostí i silou. Statistiky jsou překvapující. V sezóně 2015/2016 se umístil mezi 503 hráči Premier League na posledním místě, co se týče statistiky pokryté plochy během 90 minut.

I Ibrahimovič nebyl v 35 letech příliš velkým přínosem v tomto ohledu, ale i on pokryl více prostoru a naběhal více intenzivních sprintů než právě Lukaku. To je náznak toho, že na Old Trafford se bude od Lukakua žádat více, i když bude mít podobnou roli jako Zlatan Ibrahimovič. Dobrou zprávou pro Mourinha je to, že Lukaku má mnoho jiných dobrých vlastností, které budou pro ofenzivu Red Devils přínosem.

Příkladem je Lukukuovo tempo. A hlavně také jeho síla. Je schopný udržet nakopávaný míč, podržet si obránce na zádech, rozdat míč, prodloužit míč, může vytvořit více prostoru pro záložníky.

Je to zajímavá možnost. Mohl by Romelu Lukaku pomoci i v tom, aby byl lepší i Paul Pogba? Ibrahimovičova mentalita byla hodně chválena, ale Lukaku může pomoci jiným způsobem. Má sílu, soustředí se na střílení gólů, je přímočarý. Pokud se manažer bude soustředit na jeho silné atributy, pak Manchester United může mít ve svém středu komplexního útočníka špičkové kvality.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz