Premier League - West Ham je připravený udělat z Oliviera Girouda nejlépe placeného hráče klubové historie

Dnes 11:56 - S Dimitri Payetem v sestavě a moderním zázemí na šedesátitisícovém olympijském stadionu se po loňské sezoně zdálo, že by West Ham mohl aspirovat na to, aby rozšířil špičku Premier League. Payet ale v průběhu uplynulé sezony odešel a West Ham skončil až jedenáctý. Naplnit ambice Kladivářů by nyní mohl útočník Olivier Giroud z Arsenalu.

V minulém týdnu se rojily zprávy o tom, že Arsenal je blízko získání útočníka Alexandreho Lacazetteho, jehož přestup z Lyonu by Arsenal vyšel na 50 milionů liber. Příchod Lacazetteho, v loňské sezoně autora osmadvaceti ligových branek, by znamenal ještě méně herního prostoru pro Oliviera Girouda.

Třicetiletý útočník se v právě skončené sezoně dělil o pozici středního útočníka s Alexisem Sánchezem, který hrával častěji v základní sestavě, zatímco Giroud chodil na hřiště jako střídající žolík. Giroud tak sice zasáhl do devětadvaceti ligových zápasů, v nich ale v průměru odehrál pouze jednačtyřicet minut. Přesto dokázal vstřelil dvanáct ligových branek, ke kterým přidal i čtyři asistence.

Olivier Giroud je mnohdy podceňovaný, až vysmívaný útočník, svůj střelecký instinkt přesto prokazuje již několik sezon. Právě West Ham by Giroudovi dopřál roli klíčového hráče týmu. Francouzský útočník sice v lednu podepsal s Arsenalem novou smlouvu, která jej ke klubu váže do roku 2020 a dává mu vydělat 120 tisíc liber týdně, West Ham je ale ochoten tuto smlouvu vylepšit.

Arsenalu je West Ham připraven nabídnout 20 milionů liber a z Girouda by Kladiváři neváhali udělat nejlépe placeného hráče klubové historie. V případě přestupu by si Olivier Giroud přišel na 130 tisíc liber týdně.

West Ham však může odejít s prázdnýma rukama v případě další zmiňované varianty. Tou je případ, kdy by se Giroud stal součástí Lacazetteho přestupu a výměnou za šestadvacetiletého útočníka by odešel do Lyonu.

Ondřej Pražák / mirror.co.uk