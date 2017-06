Premier League - Liverpool nepotřebuje razantní změny v kádru, tým je na dobré cestě za úspěchy, říká Gerrard

© pinterest.com - Steven Gerrard

Dnes 10:24 - Liverpool bude mít po třech letech šanci zahrát si Ligu mistrů. Proto se přes léto dá očekávat, že Jürgen Klopp bude chtít svůj kádr rozšířit o kvalitní posily. Steven Gerrard, jedna z největších liverpoolských legend, řekl, že Liverpool nepotřebuje žádné radikální změny v kádru.

„Potřebujeme někoho nového na pozici levého obránce. James [Milner] sice v loňské sezoně odváděl dobrou práci, přesto je nutné mít na tuto pozici ještě další volbu,“ řekl Steven Gerrard pro BT Sport.

Zatím se Liverpool zajímal spíše o střední obránce. Nejvážnějším kandidátem na přestup byl obránce Southamptonu Virgil Van Dijk. Po porušení pravidel při jednání s hráčem však Liverpool oficiálně ukončil jakékoliv snahy na to, aby Van Dijka získal

„Bylo by dobré získat i nějakého dalšího útočného hráče. Někoho, kdo týmu dodá výbušnost a dynamiku, která by nám pomohla v zápasech, ve kterých se soupeř uzavírá do obranného bloku.“

Oním dravým ofenzivním hráčem by se mohl stát Mohamed Salah. Pětadvacetiletý Egypťan hraje za AS Řím a za tento tým v loňské sezoně nastřílel 19 gólů, ke kterým přidal 15 asistencí. Salahova cenovka je zhruba 35 milionů liber.

„V zásadě si ale nemyslím, že bychom potřebovali nějaké razantní změny v kádru. Podle mě stačí jen pár dílků, aby byla skládačka kompletní. Jsem velmi spokojen, na jaké úrovni se klub nyní nachází.“

„Jsem přesvědčen, že Liverpool je na dobré cestě, aby v nejbližší době dosáhl na nějakou trofej. Když se podíváte na statistiky nejlepších šesti týmů Premier League, vidíte, že Liverpool je nejlepší, co se týče vzájemných zápasů. Potřebujeme zapracovat na konzistenci výsledků, neztrácet body s týmy z druhé poloviny tabulky. Tyto týmy se stahují do obrany a nám dělá problémy na ně vyzrát,“ zhodnotil Gerrard vyhlídky Liverpoolu.

Ondřej Pražák / punditarena.com