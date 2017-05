Premier League - Příčiny nepovedené sezony Arsenalu? Přestupy, zranění i manažer

© sportsmole.co.uk - Arsenal

Dnes 15:55 - Arsenal v posledním kole Premier League porazil Everton, do Ligy mistrů se přesto v příští sezoně nepodívá. Dojem z rozpačité sezony mohou Gunners napravit o víkendu, kdy je ve finále FA Cupu čeká mistrovská Chelsea. Jaké jsou příčiny toho, že letos skončil Arsenal až pátý?

Rozpačité přestupové období

Arsenal zahájil letní přestupové okno velmi odhodlaně a už v květnu představil první posilu - Granita Xhaku. Tento přestup jako by vedení Arsenalu ukolébal k nečinnosti. S přestupem do severolondýnského klubu byl prakticky celé léto spojován útočník Jamie Vardy, ke změně jeho angažmá ale nedošlo.

Arsenal měl už během letní přípravy problémy s obranou, nový obránce, Shkodran Mustafi, přesto přišel na Emirates Stadium až třicátého srpna. Do prvního zápasu sezony s Liverpoolem tak Arséne Wenger musel nasadit stoperskou dvojici Rob Holding a Calum Chambers. Arsenal prohrál 4:3. Mladý Holding nastoupil i do následujícího ligového zápasu, tentokrát po boku zkušeného Laurenta Koscielnyho, jelikož Chambers zamířil hostovat do Middlesbrough.

V poslední den letního přestupového období se Arsenal pokusil vyřešit i otázku útočníka. Místo ostříleného kanonýra přišel z Deportiva La Coruna Lucas Pérez. Španělský útočník v zápasech do, kterých zasáhl prokázal kvality, manažer Wenger jej ale mnohdy zbytečně opomíjel, a proto Lucas v Premier League odehrál pouze 272 minut.

Faktor Cazorla

Když hrál, byl Santi Cazorla výraznou postavou Wengerovy zálohy. Dvaatřicetiletý španělský záložník v sobě snoubí kvalitní držení míče, přehled o hře i kreativitu. V letošní sezoně ale ve všech soutěžích odehrál pouze jedenáct zápasů. Od října ho začala trápit zranění kotníku, kvůli kterým musel podstoupit sérii operací a na trávníku se dosud neobjevil.

Podobného hráče Wenger ve svých záložnících objevit nedokázal. Xhaka i Coquelin, kteří v některých zápasech tvořili záložní dvojici, nebyli tak kreativní. Bez Cazorly ztratila záloha Arsenalu stabilitu a ve středu hřiště se objevoval i křídelník Oxlade-Chamberlain.

Výbuch ve velkých zápasech

Pokud chce tým bojovat umístění v nejlepší čtyřce Premier League, musí bezpodmínečně porážet týmy pod sebou. Zároveň musí hrát vyrovnané partie i s nejbližšími konkurenty o Ligu mistrů. Právě to se Arsenalu v této sezoně příliš nedařilo.

Arsenal odehrál deset zápasů s nejlepšími týmy ligy - Chelsea, Tottenhamem, Manchesterem City, Manchesterem United a Liverpoolem. Z těchto deseti utkání však Wengerův tým odešel pouze dvakrát jako vítěz. V září Arsenal velkolepě porazil Chelsea 3:0, proti Manchesteru si Arséne Wenger později připsal i první ligové vítězství nad José Mourinhem. Šlo však jen o dílčí úspěchy. Po domácí remíze prohrál Arsenal v prestižním derby s Tottenhamem na White Hart Lane 2:0. Po tomto výsledku začaly vyvstávat myšlenky, za Tottenham nevystupuje ze stínu svého rivala, zda se role severolondýnských týmů v příštích letech neotočí.

Atmosféra nejistoty

Arséne Wengerovi po sezoně končí smlouva, a proto bylo jedním z témat celé sezony to, zda Wenger prodlouží svůj kontrakt. Neuspokojivé výsledky i nespokojenost fanoušků dávala najevo, že by Wenger mohl po jednadvaceti letech v Arsenalu skončit. Sám francouzský manažer jako by se v nezodpovězené otázce jeho budoucnosti vyžíval. V březnu řekl, že rozhodnutí o jeho dalším setrvání na Emirates přijde brzy. Žádné oficiální prohlášení však nepřišlo, místo toho zazněly výroky ostatních manažerů, podle kterých Wenger zůstane, takto se vyjádřil Tony Pulis, manažer West Bromu.

Do sobotního finále FA Cupu tak hráči Arsenalu půjdou s vědomím, že neví, zda bude Wenger jejich manažerem i v příštích měsících.

Propustná obrana

Arsenal v letošní sezoně Premier League nastřílel nejvíce gólů (77) od ročníku 2009/10. Co už tak lichotivé není, je počet inkasovaných branek. Defenziva Arsenalu inkasovala 44 branek, což je o 18 víc než v případě Tottenhamu, úhlavního rivala Gunners.

V létě Wenger posílil svoji obranu Shkodranem Mustafim, který měl nahradit stárnoucího a výkonnost ztrácejícího Pera Mertesackera. Mustafi ani Brazilec Gabriel Paulista však v některých zápasech nepotvrzovali, že jsou plnohodnotnými defenzivními partnery Laurenta Koscielnyho.

Ondřej Pražák