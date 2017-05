Premier League - Tottenham šesti góly potupil Leicester, Kane se trefil čtyřikrát

© fotbalportal.cz - Harry Kane

Včera 22:33 - V zápase, ve kterém, z hlediska tabulkového umístění, oběma týmům prakticky o nic nešlo, si hráči Tottenhamu výrazně vylepšili střelecké statistiky. Přesněji řečeno šlo o dva hráče - Korejce Son Heun-Mina, který se dvěma góly dostal přes hranici dvaceti vstřelených branek, a Harryho Kanea, který se prosadil čtyřikrát a v tabulce střelců se dostal před Romelua Lukakua. V devětadvaceti zápasech má Kane na kontě šestadvacet gólů.

Leicester City - Tottenham Hotspur 1:6

Góly: 25., 63., 89 a 90+2. Kane, 36. a 71. Son - 59. Chilwell

Leicester City: Schmeichel - Simpson, Benalouane (66. Gray), Fuchs, Chilwell - Mahrez, Ndidi, Amartey, Albrighton - Okazaki (46. Slimani), Vardy (79. A. Musa)

Tottenham Hotspur: Lloris - Alderweireld, Vertonghen, Dier - Moussa Sissoko (90. N´Koudou), Dembélé (86. Lesniak), Wanyama, Davies - Alli, Son Heung-min (78. V. Janssen) - Kane

Zápas se nehrál v bůhvíjakém tempu, šance na skórování si ale oba týmy vypracovaly. V deváté minutě si na Mahrézovu přihrávku naběhl do vápna Jamie Vardy, jeho zakončení sice bylo prudké, ale mířilo pouze do středu brány, kde byl připravený Hugo Lloris. O několik minut později mohl jít do vedení Tottenham. Dele Alli zblokoval rozehrávku Lišek a míč se odrazil k volnému Sonovi. Korejský ofenzivní hráč ale sám před brankářem Schmeichelem hrubě minul bránu.

Svoje zaváhání v podobě neproměněné šance napravil Son Heung-Min v pětadvacáté minutě. Při dlouhém Alderweireldově nákopu se pohyboval na hranici ofsajdu, pomezní rozhodčí ale nechal hru plynou a Son mířil sám vstříc domácí bráně. Tentokrát zvolil místo zakončení přihrávku na dobíhajícího Harryho Kanea, který se nemýlil a střelou k tyči rozvlnil síť.

Ještě veseleji bylo Sonovi i celému Tottenhamu v šestatřicáté minutě. Dele Alli při obléhání pokutového území vyzrál na obranu Leicesteru jemným lobem. Ten se ve vápně snesl právě na Sonovy kopačky, který pohotovou ranou k tyči zvýšil vedení Spurs na 2:0.

Do druhého poločasu vstoupili hráči Leicesteru aktivněji. V padesáté druhé minutě mohli domácí využít chyby Dele Alliho, který na hranici vlastního vápna přišel o balon. Ožehavou situaci ale uhasil Eric Dier, který finální zakončení domácích zblokoval. Obrana Tottenhamu vypomáhala Llorisovi blokováním střel i v dalších případech, a i proto se Leicester stále nemohl prosadit.

Snižujícího gólu se Leicester v padesáté deváté minutě. Přestože se nacházel v drobném ofsajdu, dostal se Jamie Vardy bez intervence rozhodčího za defenzivu Tottenhamu. Proti útočníkovi Leicesteru vyběhl brankář Lloris, který míč skluzem vypíchl, neodvrátil jej ale do bezpečí úplně. Ke gólové střele se nakonec dostal krajní obránce Ben Chilwell, který překonal rozkolísanou obranu i gólmana Llorise.

Po úvodní čtvrthodině, ve které byl Leicester lepším týmem, a především po inkasované brance Tottenham znovu nastartoval svůj ofenzivní stroj. V šedesáté třetí minutě se tečovaná hlavička Victora Wanyamy proměnila v přihrávku na Harryho Kanea, který z bezprostřední blízkosti doklepl míč do sítě. Druhým gólem v zápase se Kane dostal na roveň Romelua Lukakua v tabulce střelců.

Své vedení pojistili hráči Tottenhamu i čtvrtým gólem. V jednasedmdesáté minutě se po Kaneově přihrávce dostal do otevřené obrany Son, který se rozhodl pro přímočaré zakončení a jeho střela z hranice vápna skončila v dolním rohu domácí brány.

Pět minut před koncem se na hřiště dostal jednadvacetiletý slovenský záložník Filip Lesniak. Byl to právě on, kdo v osmdesáté deváté minutě přihrál balon Harrymu Kaneovi, který další prudkou ranou zpoza vápna upravil na 1:5. Kane nezůstal pouze u hattricku. Ve druhé minutě nastavení dokonal potupu mistra, kterého v úřadu po neděli oficiálně nahradí Chelsea, a čtvrtým gólem v zápase pečetil na konečných 1:6.

zdroj: premierleague.com

Ondřej Pražák / fotbalportal.cz