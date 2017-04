Premier League - Chelsea je po výhře na hřišti Evertonu o krok blíže titulu, United a City ztratili body

© sportinglife.com - Chelsea

0 Líbilo se

Dnes 18:46 - Chelsea nezaváhala na hřišti Evertonu a po výhře 3:0 odskočila Tottenhamu na rozdíl sedmi bodů, body naopak překvapivě ztratili Manchester City, jenž pouze remizoval 2:2 s Middlesbrough a Manchester United, který připravil o výhru nad Swansea Gylfi Sigurdsson.

Everton 0:3 Chelsea



Branky: 66. Pedro, 79. Cahill, 86. Willian



Pedro, Gary Cahill a Willian zajistili svými góly během druhé půle nedělního utkání na Goodison Parku vítězství Chelsea 3:0 nad Evertonem, po kterém jsou Blues o další krok blíže titulu. Pro Everton se jednalo o první domácí prohru v tomto kalendářním roce, která Toffees zanechala na sedmé příčce tabulky Premier League.



Přestože Chelsea šla do zápasu jako favorit, mohla už po pouhých dvou minutách prohrávat, když se Dominic Calvert-Lewin dostal až do pokutového území a Romelu Lukaku jeho vyraženou střelu jen kvůli podklouznutí nedopravil do odkryté brány. To nejzajímavější se ale dělo až po přestávce, kdy si Pedro 25 metrů od brány hodil míč na levačku a přesnou střelou do horního rohu poslal Blues do vedení.

Pedro parádní střelou otevřel skóre zápasu. (zdroj: skysports.com)

Blízko rychlému vyrovnání byl Lukaku, jehož volný kop jen těsně proletěl nad bránou a Toffees za svoji rozhazovačnost brzy zaplatili, když po volném kopu Edena Hazarda zvyšoval vedení Chelsea Gary Cahill. Na závěr utkání ještě z lavičky naskočili Cesc Fábregas a Willian, po jejichž souhře vstřelil brazilský playmaker třetí a poslední gól Chelsea.

Romelu Lukaku neproměnil ani jednu ze svých šancí. (zdroj: skysports.com)

Everton FC: Maarten Stekelenburg, Mason Holgate, Phil Jagielka, Ashley Williams, Leighton Baines, Idrissa Gueye, Tom Davies, Ross Barkley, Dominic Calvert-Lewin (72. Kevin Mirallas), Romelu Lukaku, Enner Valencia (72. Arouna Koné)



Chelsea FC: Thibaut Courtois, César Azpilicueta, David Luiz (82. Nathan Aké), Gary Cahill, Marcos Alonso, N´Golo Kanté, Nemanja Matić, Eden Hazard (85. Willian), Victor Moses, Pedro (82. Cesc Fàbregas), Diego Costa

Výsledky 35. kola Premier League:



Manchester United 1:1 Swansea (45+3. z penalty Rooney - 79. Sigurdsson)

Everton 0:3 Chelsea (66. Pedro, 79. Cahill, 86. Willian)

Middlesbrough 2:2 Manchester City (38. Negredo, 77. Chambers - 69. z penalty Agüego, 85. Gabriel Jesus)

Southampton 0:0 Hull

Stoke 0:0 West Ham

Sunderland 0:1 Bournemouth (89. King)

WBA 0:1 Leicester (43. Vardy)

Crystal Palace 0:2 Burnley (8. Barnes, 85. Gray)





Kam dál?

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Více informací o Tottenham Hotspur naleznete zde.

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Vít Sedlák / FotbalPortal.cz