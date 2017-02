Premier League - Zraněný Cazorla z Arsenalu se vrátí až v příští sezoně

v tomhle směru je v Arsenalu všechno špatně..ani nepamatuju kdy naposledy hrál,je z něho druhý Rosický,s ním už bych do budoucna rozhodně nepočítal..uvidí se co na konci sezony Wenger,Ozil nebo Alexis,jestli půjdou nebo ne,každopádně to chce koupit pořádného záložníka a s novým trenérem obměnit komplet lékařský tým,protože co se týče zranění,je Arsenal opravdu unikát.