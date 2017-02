Premier League - Brankář Suttonu baví fotbalový svět: O poločase v baru, během zápasu s Arsenalem jedl na střídačce

© twiit.club, fotbalportal.cz - Wayne Shaw

Dnes 14:44 - Je to pravděpodobně největší příběh letošního FA Cupu. Sutton z páté nejvyšší anglické soutěže se v osmifinále utkal s Arsenalem. Pro Sutton to byl obrovský svátek. Největší pozornost upoutal náhradní brankář Wayne Shaw, a to nejen svými rozměry. Během poločasové přestávky včerejšího duelu si stihl zajít do baru a poté jej kamery zachytily, jak se na střídačce láduje svými oblíbenými koláči.

Je mu 46 let a postavou připomíná spíše zápasníka sumo než fotbalového brankáře. Wayne Shaw je ovšem náhradním gólmanem Suttonu, který hraje pátou anglickou ligu. Sutton měl to štěstí, že se v osmifinále FA Cupu utkal se slavným Arsenalem.

Shaw se sice mezi tři tyče nepostavil, ale i tak poutal tu největší pozornost. Na sociálních sítích se velmi záhy objevily fotky a zprávy o tom, jak se během poločasové pauzy zastavil v baru a vyfotil se s kamarády. Jen stěží by si někdo mohl myslet, že si tam koupil pomerančový džus.

Shaw byl o poločase v baru (zdroj: twitter.com)

Během druhého poločasu, když bylo jasné, že jej trenér už do hry nepošle, protože vyčerpal všechna tři střídání, se Wayne Shaw rozhodl, že je čas na malou svačinku. Kamery jej pak zachytily, jak se s chutí pouští do svých oblíbených koláčů cornish pasties.

Právě tuto pochoutku měli pak v ranním studiu ITV, kde byl Shaw hostem.

Když se jej ptali, za jakou cenu by přestoupil do Arsenalu, Shaw ukázal na stůl, kde byly jeho čtyři oblíbené koláče. Redaktor na to zareagoval slovy:

„Myslím si, že bych jich muselo být víc než čtyři, ne? Řekl bych, že aspoň 6. Takže za 6 těchto koláčků byste přestoupil do Arsenalu?“

„Určitě,“ odvětil se smíchem Shaw.

