Premier League - Jürgen Klopp po teatrálním pádu Costy: Nikdy bychom s Diegem nemohli být přátelé

Costa a Klopp přátelé nebudou

01.02. - Liverpool ve včerejším šlágru 23. kola Premier League remizoval s Chelsea 1:1. Domácí mohli prohrát, protože Blues měli k dispozici pokutový kop. Jenomže Diego Costa jej neproměnil. Odpískání penalty si sám kanonýr hostujícího celku vyžádal. Ano, ke kontaktu s obráncem Matipem jasně došlo, ale Costa pádu hodně přidal. Jürgen Klopp po utkání prohlásil, že s Costou nikdy přátelé nebudou.

Chelsea se dostala na Anfieldu do vedení, když Simon Mignolet zaspal, čehož využil David Luiz a z přímého kopu otevřel skóre. Byl to jeho první gól po návratu do Chelsea. Reds však na začátku druhého poločasu vyrovnali zásluhou Wijnalduma.

Blues mohli strhnout vedení na svou stranu opět v 76. minutě, kdy měli k dispozici pokutový kop. Míč uzmul Diego Costa, ale Simon Mignolet jej vychytal. Zápas tak skončil remízou 1:1.

Penaltu zařídil Diego Costa. Ke kontaktu s Matipem v pokutovém území podle opakovaných záběrů jasně došlo, ale Costův pád byl poněkud teatrální. Příliš tomu přidal. Jürgen Klopp pro to neměl pochopení.

„Kdybych hrál proti Diegu Costovi, nikdy bychom nemohli být přátelé. Tak to prostě je. Ale když ho máte v týmu, je to zábavnější. Je to bojovník.“

„Antonio Conte dělá s Chelsea v této sezóně úžasné věci, ale kde by byla Chelsea bez Costy?“

„Není na hřišti ten nejmilejší hráč, ale neviděl jsem žádný velký problém, až dokud mi to někdo neřekl.“

„Kdyby mi někdo řekl, že to bylo simulování, tak bych byl zítra naštvaný. Ale bylo by to špatné rozhodnutí.“

„Předtím tam byl faul na Lovrena. Proto jsem byl tak naštvaný.“

„Nikdo nás nemůže porazit, to je to, co jsem řekl asistentovi sudího. Je zřejmé, že to není pravda.“

„V tu chvíli jsem se zachoval špatně. Omluvil jsem se za to. Asistent rozhodčího mi na to řekl: OK, líbí se mi Vaše vášeň pro fotbal.“

