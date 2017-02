Premier League - Analýza týmů TOP6: Může někdo zastavit Chelsea?

© skysports.com, fotbalportal.cz - Kdo zastaví Chelsea?

Dnes 17:08 - Do konce Premier League zbývá odehrát ještě 15 kol. Ve hře je tak 45 bodů. Chelsea po „kocovinové“ sezóně znovu šlape na plné obrátky a zvyšuje svůj náskok před ostatními soupeři. Ten momentálně činí před nejbližšími pronásledovateli 9 bodů. SkySports analyzovala zbývající los, zranění a další faktory aktuální vedoucí šestice celků Premier League. Může někdo Blues předehnat?

Tým Antonia Conteho má momentálně o devět bodů více, mají druhý Tottenham a třetí Arsenal. Právě s Kanonýry se Chelsea v sobotu utká. Už během sezóny k několika zvratům došlo, ale může dojít ke zvratu na prvním místě? Jak jsou na tom týmy z nejlepší šestky? Kdo má nejtěžší zbývající los? Jak jsou na tom se zraněnými hráči? Pojďme se na to podívat podrobněji.

Chelsea končí sezónu zápasy s Middlesbrough, West Bromwichem a Sunderlandem. To naznačuje, že pro Arsenal a Manchester City je mnohem důležitější vzít Blues body při jejich vzájemných soubojích. Ještě před závěrečnou fází soutěže.

Ve 34. kole totiž Arsenal hraje severolondýnské derby s Tottenhamem a hned poté poměří síly s Manchesterem United. Tým Josého Mourinha by mohl výrazně promluvit do boje o titul v závěrečných kolech.

Pokud jde o zbývající zápasy mezi nejlepší šesticí, zdá se, že nejtěžší to bude mít Arsenal. Wengerův tým se totiž poměří ještě se všemi 5 svými souputníky. Navíc tři z těchto duelů hrají Kanonýři venku. Začnou už v sobotu na Stamford Bridge.

Manchester United hraje ještě se 4 mužstvy z TOP6, včetně tří utkání venku. Manchester City také hraje se 4 soupeři z TOP6, ale dva zápasy doma a dva venku. Chelsea, Tottenham a Liverpool čekají tři protivníci z TOP6 a dvakrát z toho hrají doma.

Pohárové závazky?

Protože se Chelsea v minulé sezóně nekvalifikovala do evropských pohárů, kromě Premier League se jí týká už pouze FA Cup. Dokonce, i když se dostanou až do finále a budou hrát v pátém kole a ve čtvrtfinále opakované zápasy, maximálně ji v této sezóně zbývá odehrát 21 soutěžních utkání.

Liverpool už nehraje ani FA Cup, ani EFL Cup. Tím pádem jej čekají pouze duely v Premier League, a těch bude ještě 15.

Zbytek první šestice se potýká s mnohem rušnějším programem, protože i nadále působí v evropských pohárech. Manchester United je stále v Evropské lize, v FA Cupu a bude hrát finále EFL Cupu. Během posledních tří měsíců soutěže tak může odehrát až 31 zápasů.

FA Cup a Evropskou ligu hraje také Tottenham. Ten tedy může mít na programu ještě 30 utkání. Arsenal a Manchester City jsou jediné dva kluby z TOP6 Premier League, které ještě hrají Champions League. Mohou tedy odehrát až 28 střetnutí.

Kdo má nejvíce zraněných hráčů?

Vyhlídky Chelsea na titul posiluje i fakt, že jsou všichni její hráči zdraví. Nejvíce zraněných má v současné době Tottenham - 6 (dlouhodobě jsou mimo Vertonghen a Lamela, nově pak Rose). Arsenal má jen dva zraněné hráče, ale jde o klíčové záložníky - Cazorlu a Ramseyho. Manchester City nemá k dispozici Gündogana a Liverpool Ingse. Manchesteru United momenálně schází lehce zraněný Jones.

Lednové posílení?

Lednové přestupové okno bylo pro nejlepší šestici Premier League příležitostí pro to, aby jednotlivé kluby posílily. Leč jejich aktivita byla minimální. Manchester City získal za 27 miliónů Gabriela Jesuse, kterého si pojistil už v létě. Zatím se jeví velmi dobře.

Manchester United prodal Memphise Depaye a Morgana Schneiderlina do Lyonu, resp. do Evertonu. Tottenham dovolil Tomu Carrollovi odejít do Swansea. Chelsea pak pustila do Číny Oscara a Obiho Mikela. Navíc se stěhoval i Branislav Ivanovič do Petrohradu.

Namísto posil, uvítají kluby vracející se hráče z Afrického poháru národů. Liverpool má zpátky Maného, Manchester United pak Baillyho. To Arsenal ještě čeká na Elnenyho.

Co říkají?

Antonio Conte: „Cítíme obojí - důvěru i tlak. Je to normální. V každém zápase jsou pro nás tři body obrovským ziskem. Jsme připraveni. Jsme připraveni bojovat a čelit všem soupeřům. Tyto zápasy jsou pro nás stejně těžké jako pro všechny ostatní.“

Arséne Wenger: „V tuto chvíli je pro nás důležité, abychom si vybudovali konzistenci v našich výsledcích. To je to nejdůležitější, při pohledu na tabulku. Každý zápas nám pomáhá vytvořit si důvěru a víru.“

Mauricio Pochettino: „Získání titulu by bylo úžasné. Byla by to největší věc v historii Tottenhamu. Tuto sezónu to cítíme. V každém zápase cítíme, jak jsou naši fanoušci na White Hart Lane rádi. Je to skvělý pocit. Jde o propojení emocí a energie, která se k nám dostává v každém utkání.“



Jürgen Klopp: „Jak jsem řekl již před několika týdny, pokud Chelsea vyhraje všechny své zbývající zápasy, ostatní týmy nemají šanci. Pro nás je důležité dokončit sezónu co nejlépe. Máme kvalitu na to, abychom bojovali o Ligu mistrů. Měli bychom to zvládnout. Ale pokud jste dostatečně blízko, pak můžete v rozhodujících okamžicích sezóny bojovat i o víc.“

Pep Guardiola: „Nikdy se nevzdávám...nikdy. Bude to obtížné, samozřejmě, ale vůbec se toho teď nebojím.“

José Mourinho: „Nastavil jsem si cíl - vyhrát Premier League -, protože si myslím, že když jste trenérem Manchesteru United, nemůžete chtít něco jiného. Nemůžete se posouvat dál, když si nedáte ty nejvyšší cíle. Zlepšujeme se, v mnoha aspektech. Chceme vyhrát příští zápas a s takovouto mentalitou jdeme do každého utkání. Zřejmě nemůžeme vyhrát všechno, ale už máme na kontě příliš mnoho remíz.“

Závěr

Vzhledem k tomu, že má Chelsea devítibodový náskok, je snadné pochopit, že se jedná o nejžhavějšího kandidáta na titul. Conteho mužstvo je ve fantastické formě. Mají poměrně přívětivý zbývající los, minimum zranění a jsou připraveni na klíčové období sezóny.

Nicméně, ještě Blues čekají tři zápasy s týmy z TOP6. Začnou v sobotu proti Arsenalu a může jít o klíčový duel. Zbývá ještě dlouhá cesta, ale Chelsea má řádně našlápnuto k celkovému prvenství.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz