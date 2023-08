Zorya – Slavie: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Slavii čeká po povedeném prvním zápase čtvrtého předkola odveta o Evropskou ligu, kterou si zahraje v Polsku. Zabránit se jí v tom pokusí Zorya Luhansk, ale ta musí dohánět dvougólové manko. Naše Zorya – Slavie tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Zorya – Slavie kurzy

Zorya – Slavie tipy

Méně než 2,5 gólu

Naším tipem pro tento zápas je, že bude vypadat podobně, jako první zápas v Praze a minulá odveta ve třetím předkole s Dniprem. Slavie v každém v posledních pěti zápasů neviděla více než dva góly.

Výhra Slavie

Čekáme, že v tomto zápase budou Slávisté znovu dominovat, tak jako tomu bylo v tom prvním zápase, kde však měli problémy s efektivitou, protože neproměňovali velké šance. Slavie neprohrála už v 17 zápasech v řadě.

vsaďte si zde

Analýza zápasu Zorya – Slavie

Zorya

Zorya potvrdila špatnou letošní formu i v lize a už ve čtvrtém ligovém zápase z pěti letos nevyhrála. Tentokrát hrála s předposledním FC Minajem a odehrála s ním opravdu vyrovnaný zápas. Už v 16. minutě šli do vedení po gólu Voloshyna, ale za devět minut srovnal Vitenchuk za Minaj z penalty. To byly z tohoto zápasu všechny góly, ve druhém poločase jsme se už dalších nedočkali. Z ukrajinského klubu nemáme žádné informace o případných absencích, a tak by měla Zorya do Polska dojet bez jakýchkoliv absencí.

Slavie

Slavii se v lize také nedařilo a remizovala s velkým outsiderem v Jablonci. V prvním poločase neproměnil penaltu Jurečka a minutu na to šel do vedení Jablonec po gólu Pleštila. V nastavení následně nebyl uznán gól Tijaniho po ofsajdu. Hned do druhého poločasu vstoupila Slavie dobře, protože se na jeho začátku prosadil Holeš, ale bohužel pro Slavii to byl jediný gól, na který se v zápase zmohla. Do Polska jedou Slávisté bez Oscara, Sinyana a Pecha.

vsaďte si zde

Často kladené otázky Zorya – Slavie tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 31.8. v 19:00 v Lublinu v Aréně Lublin.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci ČT2, která je zdarma dostupná v televizi i na jejich webu pro české fanoušky.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Hlavním rozhodčím tohoto zápasu bude Jérome Brisard.

vsaďte si zde