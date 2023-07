Zlín – Sparta tipy na Fortuna:Ligu

Minulý týden nám 1. kolo přineslo zajímavé výsledky a teď nás čeká kolo druhé. Zlín se v něm bude po špatném startu snažit zkrotit favorizovanou Spartu, která měla mnohem lepší start než domácí Zlín, který se z toho bude těžko vzpamatovávat. Naše Zlín – Sparta tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Zlín – Sparta kurzy

Zlín – Sparta tipy

Více než 2,5 gólu

V prvním kole jsme mohli vidět, že Zlín prostě momentálně není připraven a dostal od nováčka ligy Karviné čtyři góly. My si myslíme, že jim Sparta je schopná nasázet podobný počet a že v tomto zápase uvidíme aspoň tři góly. V posledních sedmi vzájemných zápasech jsme pětkrát viděli minimálně tři góly. Zlín navíc už tři zápasy v řadě neudržel čisté konto. V samotných posledních pěti zápasech Zlína jsme čtyřikrát viděli aspoň tři góly.

Oba týmy vstřelí gól

Druhým a trochu odvážnějším tipem je, že uvidíme góly na obou stranách. I když Zlín dostal čtyři góly, tak si i nějaké šance vytvořil. Proti Spartě to vidíme stejně a minimálně gól přidá také outsider ze Zlína. Sparta gól také dá, bylo by překvapením, kdyby ne.

vsaďte si zde

Analýza zápasu Zlín – Sparta

Zlín

Vstup do nové sezóny pro Zlín nepřinesl nic pozitivního. Hráli proti nováčkovi ligy, Karviné, což by měl logicky být nejslabší soupeř. Ovšem Karviná si se Zlínem dělala, co se jí zlíbilo. Už v poločase šel ligový nováček do kabin s vedením 3:0 při gólu a dvou asistencích kapitána, Lukáše Budínského. Zlín si absolutně nevěděl se soupeřem rady a zmohl se pouze ke gólu na začátku druhého poločasu. Konečný výsledek – 4:1. U zlínského klubu a Pavla Vrby se musí hodně změnit, pokud chtějí ve špičce českého fotbalu zůstat i po této sezóně. FC Zlín po prvním kole žádné absence netrápí a proti Spartě půjde s plnou sestavou.

Sparta

Sparta začala novou sezónu doma proti Olomouci. Do ligové sezóny dokázala vstoupit vítězně a až překvapivě snadno. Zvítězila 2:0 a na statistiky přejela svého soupeře. Oba góly vstřelil Lukáš Haraslín, první v 16. minutě a druhý přidal až v dalším poločase. Celkově Sparta vystřelila dvaadvacetkrát, desetkrát na bránu, což se jejímu soupeři nepodařilo ani jednou, takže dočasný brankář, Vojtěch Vorel, neřešil v zápase ani jednu střelu na jeho brankovou konstrukci. Stejně jako Zlín, půjde Sparta do 2. kola bez nějakých absencí, což je před poháry jen dobře pro ně i pro český fotbal.

vsaďte si zde

Často kladené otázky Zlín – Sparta tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Zlín – Sparta?

Tento zápas se bude hrát 29.7. v 15:00 na stadionu Letná ve Zlíně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas mezi Zlínem a Spartou můžete sledovat na stanici O2 TV Sport, která je dostupná u O2TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Hlavním rozhodčím tohoto zápasu bude Dalibor Černý.

vsaďte si zde