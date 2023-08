Záhřeb – Sparta tipy na Evropskou ligu

Sparta bohužel nezvládla zápas o čtvrté předkolo Ligy mistrů, kde by si zahrála s Rakovem a teď jí tak ve čtvrtém předkole Evropské ligy čeká další těžký soupeř, kterým je Dinamo Záhřeb. Naše Záhřeb – Sparta tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Záhřeb – Sparta kurzy

Záhřeb – Sparta tipy

Remíza

Naším trochu odvážnějším prvním tipem je to, že budeme v tomto zápase svědky remízy. Oběma týmům se v posledním zápasech nedařilo a my čekáme, že Sparta předvede podobný výkon jako v prvním zápase s Kodaní a bude se soustředit na hratelný výsledek do odvety, než na nějaký extra ofenzivní výkon.

Méně než 2,5 gólu

S naším prvním tipem souvisí ten druhý a to, že uvidíme malý počet gólů. Podle nás to budou maximálně dva. Záhřeb předvádí v lize skvělé defenzivní výkony, ale dopředu to občas vázne. U Sparty to většinou vídáme naopak.

Analýza zápasu Záhřeb – Sparta

Záhřeb

Sparta bylo hodně blízko tomu, aby se místo do Chorvatska podívala do Řecka, ale to by Dinamo nesmělo předvést podobnou věc ve svém předkole, jako předtím třeba Sparta. Záhřeb po prvním poločase vedl 1:0, když se v nastavení prosadil Šutalo a ve druhém poločase přidal druhý gól Ljubičić. Pro Chorvaty už to vypadalo dobře, ale pak přišlo absolutně nezvládnuté nastavení druhého poločasu. Prvně se prosadil Araujo v 90'+2. Stav 1:2 by zápas poslal do prodloužení, protože první zápas skončil 2:1 pro AEK, ale to by o osm minut později nesměl přijít další gól Athén, který poslal Řeky do čtvrtého předkola. Záhřeb by měl do zápasu nastoupit s nejlepší jedenáctkou bez nějakých větších absencí.

Sparta

Spartě také nevyšel poslední zápas, když v lize neporazila Teplice. Prvně zápas vypadal po gólu Kuchty dobře, ale pak dostal červenou kartu kapitán Ladislav Krejčí. Ve druhém poločase se Sparta v podstatě už jen bránila a na bránu za celý zápas vystřelila jednou. Tato pasivita se nevyplatila, protože se Teplice nevzdaly a v 85. minutě zaslouženě srovnaly na konečných 1:1 zásluhou Mohameda Yassera. Sparta do Chorvatska jede bez Hojera.

Často kladené otázky Záhřeb – Sparta tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Záhřeb – Sparta?

Zápas Záhřeb – Sparta se bude hrát 24.8. ve 20:00 v Záhřebu na Stadionu Maksimir .

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici Sport 2, kterou můžete najít u Skylinku.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas bude vést Marco Guida.

