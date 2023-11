Wolves – Tottenham: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Tottenham v pondělí poprvé v sezóně prohrál a to na půdě Chelsea. To se pokusí napravit v zápase proti Wolves. Naše Wolves – Tottenham tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Wolves – Tottenham kurzy

Wolves – Tottenham tipy

Více než 2,5 gólu

Poslední vzájemné zápasy mezi těmito dvěma celky sice říkají jinak, ale naším tipem jsou aspoň tři góly z tohoto zápasu. Viděli jsme to letos u obou vícekrát a je jiná situace než ze vzájemných zápasů, kde jsme viděli méně gólů.

Oba týmy vstřelí gól

Dopředu se daří oběma a to se v tomto gólovém zápase ukáže. Branku vstřelí každý z celků v tomto zápase. U Wolverhamptonu jsme tuto statistiku viděli v každém z posledních devíti zápasů a u Tottenhamu to bylo v šesti z posledních osmi utkání.

Analýza zápasu Wolves – Tottenham

Wolves

Wolves po zápasech se skvělou formou vypadalo znovu skvěle jako pár let zpět, ale k zemi je znovu poslal nováček ligy. To se dokonce stalo první výhrou Sheffieldu. Remíza by zápasu slušela, ale neskutečný závěr rozhodl ve výhru outsidera. Sheffield k tomuto potřeboval pouhé dvě střely na bránu. Obě tyto střely skončily brankou. První padla ze hry v 72. minutě z kopačky Archera. Vypadalo tom že skončíme u výsledku 1:0, ale Wolves se dokázalo vzchopit k brance, kterou v 89. minutě trefil Bellegrade. V nastavených šesti minutách však Wolves nezvládlo závěr a zařídilo soupeři penaltu. Ta už pro Norwooda nebyla problém a Sheffield si před domácími fanoušky zařídil šanci na odlepení ze spodu ligové tabulky, i když jsou čtyři body z jedenácti zápasů málo.

Tottenham

Tottenham ten v pondělí v posledním zápase tohoto kola také padl a to poprvé v sezóně. Překvapivě se to stalo doma s Chelsea. Šel rychle do vedení po gólu Kulusevskiho, ale pak se rozsypala obrana. Prvně dostal k penaltě Chelsea červenou kartu Romero a touto penaltou ještě srovnal Palmer. Dlouho držel nerozhodný stav, ale pak přišla další rána do obrany Tottenhamu, když druhou žlutou kartu viděl Udogie. Tohle už bojovná obrana Spurs neudržela a úřadoval Jackson, který vstřelil všechny tři nadcházející góly Blues. Zároveň to pro něj byl první hat-trick v Premier League. V obsáhlé absenci Spurs bude chybět Sessegnon, Whiteman, Perišić, Solomon, van de Ven, Richarlison, Udogie, Romero a nejspíš také Porro, Davies a Maddison.

Často kladené otázky Wolves – Tottenham tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Wolves – Tottenham?

Zápas Wolves – Tottenham se bude hrát 11.11. ve 13:30 ve Wolverhamptonu na Molineux Stadium.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas můžete sledovat na stanici Canal+ Sport, kterou naleznete u Skylinku.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Zápas odpíská Tim Robinson.

