Wales – Írán tipy na Mistrovství světa 2022

Otevíracím zápasem v pátek dopoledne bude duel mezi Walesem a Íránem v skupině B na MS 2022.

Wales Írán tipy na zápas

Wales je po hodně dlouhé době na Mistrovství světa a se svým návratem to myslí vážně. V skupině B je společně s Íránem, Anglií a USA, přičemž s USA již dokázalo remizovat. Jestli dokáže vyhrát nad Íránem a s Anglií taky získat alespoň jeden bod, tak jeho šance na postup jsou reálné.

Írán tak úspěšně do šampionátu nevstoupil, jelikož v pondělí prohrál s Anglií vysoce 2:6. Tento výsledek se sice očekával, ale postup z těžké skupiny B se pro tuto zemi ještě o to víc skomplikoval.

Analýza zápasu Wales – Írán

Mnozí mluví o velkém návratu Walesu a postupu ze skupiny. Na základě dosavadního dojmu to sice tak úplně není, ale určitě se nemá za co stydět. Megahvězda Walesu, Gareth Bale, se hned ve svém prvním zápase na MS, dočkal prvního gólu. Ten skóroval z penalty a navždy se tak zapsal do historie gólových střelců na MS. Tato remíza ale jenom přidala další nevyhraný zápas pro Wales, kteří tak už mají devět zápasů bez výhry – takže tyto zápasu skončili buď remízou nebo prohrou. Právě tuto statistiky doufá Wales v pátek prolomit, čím by se výrazně zvýšili jeho šance na vyřazovací osmifinálové zápasy. Pravděpodobně se opět můžeme těšit na tuto sestavu Walesu – Hennessey v bráně, Mepham, Davies a Rodon v obraně, Roberts, Ampadu, Williams a Ramsey v záloze a útok ve složení James, Bale a Moore.

Íránu se sice daří kvalifikovat na MS, ale jeho cesta téměř vždy končí v základní skupině. Na základě složení letošní skupiny B to vypadá opět tak, že se dál jak za skupinu nepodívá. V zápase proti Anglii dle očekávání podlehli a v pátek proti Walesu je čeká pravděpodobně stejný osud. Měl by se představit v sestavě – H. Hosseini v bráně, Moharrami, Cheshmi, Pouraliganji, Mohammadi a M. Hosseini v obraně, záloha patří hráčům Jakanbakhsh, Karimi, Gholizadeh a Noorollahi, a v útoku bude osamocen Taremi.

Sázky na zápas Wales – Írán (Fortuna)

Kolik v zápase padne gólů?



Méně než 2,5 – 1.56

Více než 2.5 – 2.50

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 2.06

Ne – 1.73

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 2.11

Ne – 1.71

Poslední vzájemné zápasy

Wales s Íránem se v rámci Mistrovství světa zatím ještě neutkali, takže v pátek to bude jejich premiéra. Budou tak položeny základy jejich vzájemných zápasů na MS, ze kterých budeme v budoucnu vždy vycházet.

Wales – Írán MS ve fotbale 2022 živé vysílání

Jestli byste chtěli tento zápas sledovat v živém přenose, tak tuto šancu budete mít prostřednictvím programu v rámci České Televize na ČT Sport. Tato TV stanice letos vysílá všechny zápasy MS 2022, takže každý zápas najdete v jejím programu. Taky se ještě nabízí živé vysílání v sázkových kancelářích, kde je ale pro sledování nutné mít uzavřenou sázku. Utkání skupiny B se hraje v pátek 25. 11. 2022 dopoledne v 11. hodin.

Často kladené otázky

Kde se bude tento zápas hrát?

Duel mezi Walesem a Íránem se bude hrád na Ahmad bin Ali Stadium v Kataru, který byl otevřen v roce 2003 a má kapacitu pro 45 032 diváků.

Kde si můžu na tento zápas vsadit?

V případě, že byste měli chuť si na tento duel vsadit, tak můžete využít služeb jedné z ověřených sázkových kanceláří, na které se můžete spolehnout – Fortuna, Betano a SynotTip.

Koho v zápase Wales Írán tipy favorizují?

Mírným favoritem v tomto zápase je tým z Walesu.