Wales – Anglie tipy na Mistrovství světa 2022

Dva britské národy se střetnou ve třetím kole skupiny B. Kdo vyjde jako vítěz, Anglie nebo Wales? To se dozvíme už v úterý. Pro oba týmy to bude důležitý zápas. Wales potřebuje zázrak a Anglie si potřebuje pojistit postup ze skupiny. Naše tipy na zápas Wales – Anglie si můžeš přečíst v tomto článku:

Wales – Anglie tipy

Anglie vyhrála 10 z 11 předchozích zápasů s Walesem. Naposledy, když se tyto dvě země utkaly, v roce 2020, vyhrála Anglie pohodlně 3:0. Situace je nyní trochu jiná, protože Anglie by mohla přijít o místo v další fázi, když zde prohraje, takže tlak bude na oba týmy. Přesto toho Wales zatím moc nepředvedl a my si myslíme, že si Anglie pojistí tři body. Oba týmy vstoupí do zápasu opatrně, protože na tomto zápase závisí jejich postup a nebudou do ničeho spěchat, takže si myslíme, že tento zápas skončí s méně než třemi vstřelenými brankami. Vždyť tři ze čtyř zápasů, které tyto dva týmy v Kataru odehrály, šly pod 2,5 celkového gólu.

vsaďte si zde

Analýza zápasu Wales – Anglie

Wales to může vidět jako svou nejlepší šanci nejen porazit Anglii vůbec poprvé, ale také ji ponížit na globální scéně, protože vítězství pro Wales by mohlo znamenat vyřazení Anglie ze skupinových fázích. Ale Anglie by si to s kvalitou, jakou má, měla pohlídat. Wales byl v úvodních obou duelech velmi slabý a navíc jim kvůli červené kartě bude chybět brankář Hennessey,

Na Garetha Southgata je velký tlak poté, co Anglie v září sestoupila z Ligy národů, ale zdá se, že tým na tento tlak zareagoval dobře, protože Anglie dokázala nasbírat čtyři body z prvních dvou kol v Kataru a už jednou nohou v osmifinále. Jediné, co musí udělat, je vyhnout se porážce s Walesem, aby se dostali do vyřazovací fáze, což zní jako jistota, i když Anglie proti USA nebyla zrovna nejlepší.

Sázky na zápas Wales – Anglie (Fortuna)

Myslíme si, že Anglie vyhraje s čistým kontem. (2.23)

Výsledek v prvním poločase

Wales – 7.20

Remíza – 2.40

Anglie – 1.92

Kolik v zápase padne gólů?

Méně než 2,5 – 1.95

Více než 2,5 – 1.90

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 2.06

Ne – 1.73

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.72

Ne – 2.08

vsaďte si zde

Predikce na zápas Anglie – Wales

Zápas začne hodně opatrně. Anglie mívá pomalé starty a Wales je letos slabý. Ale i přesto si myslíme, že Anglie zvítězí a navíc udrží čisté konto. Jejich fanoušci by si to po tolika nezdarech zasloužili. Wales měl sice povedené poslední roky, které byly neúspěšnější v jejich historii, ale letošní MS si pokazili nepřesvědčivým výkonem proti USA a prohrou s Íránem.

Často kladené otázky Wales – Anglie tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 29.11. ve 20:00 na stadionu Ahmeda bin Aliho.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici ČT Sport. Tato stanice odvysílá celkem 46 z 64 skupinových zápasů. Zbytek odvysílá stanice Nova. 14 z nich bude společně na Nově i na ČT Sport.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

vsaďte si zde