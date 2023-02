Villarreal – Barcelona tipy na La Ligu

Villarreal tento víkend čeká velice složitý zápas proti rozjeté Barceloně, která je momentálně první s velkým náskokem. Villarreal by potřeboval body více než Barcelona, protože mu jde o pohárové příčky a s týmy natlačené za sebou to nemá vůbec lehké. Naše Villarreal – Barcelona tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Villarreal – Barcelona tipy

Méně než 2,5 gólu

Barcelona má výbornou obranu a většině posledních zápasů spíše hrála na výsledek s nulou, což se jí dařilo. Ve většině zápasů v této ligové sezóně udržela nulu a dostala pouhých sedm gólů. Naopak Villarreal v posledních zápasech prohrával se slabšími soupeři a jak v útoku, tak v obraně, to nijak slavné nebylo.

Výhra Barcelony

Barcelona je opravdu ve skvělé formě a body naposledy ztratila remízou s Espanyolem na konci minulého kalendářního roku. Villarreal v lize prohrál dva zápasy po sobě se slabšími soupeři a předtím se mu podařilo vyhrát zápas s Gironou těsně, 1:0.

Analýza zápasu Villarreal – Barcelona

Villarreal

Villarrealu se poslední zápas vůbec nepovedl, když prohrál s Elche 1:3. Měl držení míče 73%, ale měl méně střel a mnohem menší efektivitu, což ho o výhru připravilo. Jediný gól Villarrealu vstřelil Gerard Moreno, ale to je jediné pozitivum z této prohry Villarrealu. Chybět mu kvůli zranění bude Nicolas Jackson, Giovani Lo Celso, Gerard Moreno a Alfonso Pedraza.

Barcelona

Barceloně se v minulém zápase podařilo ukořistit dobrou výhru proti Sevilli. Svému soupeři nic nedovolila a celý zápas dominovala. Góly padaly pouze v druhém poločase, když se prosadil Jordi Alba, Pablo Gavi a Raphina. Barcelona by si výhrou nad Villarrealem ještě více potvrdila své vedení na čele tabulky a to je přesně to, na co bude v příštím zápase proti Villarrealu mířit. Barceloně bude chybět pouze Sergio Busquets a Ousmane Dembele, kteří jsou nějakou dobu mimo hru kvůli zranění.

Poslední vzájemné zápasy

20.10. 2022 | Barcelona 3:0 Villarreal

22.5. 2022 | Barcelona 0:2 Villarreal

27.11. 2021 | Villarreal 1:3 Barcelona

25.4. 2021 | Villarreal 1:2 Barcelona

27.9. 2020 | Barcelona 4:0 Villareal

Často kladené otázky Villarreal – Barcelona tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 2.2. ve 21:00 na stadionu Santiago Bernabeu.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici Nova Sport 4, kterou si v Česku můžete předplatit u O2 TV.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

