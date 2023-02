Verona – Lazio tipy na Serii A

Na začátku nového týdne se utká Verona s Laziem. Je to souboj třetího týmu zespodu tabulky proti třetímu týmu celé soutěže, ve kterém bude právě ten tabulkově horší domácím týmem. Naše Verona – Lazio tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Verona – Lazio tipy

Výhra Lazia

Lazio bylo minulý týden vyřazeno z poháru, když prohrálo s Juventusem. Římští si v Serii A vedou dobře a mohou se případnou výhrou v tomto zápase dostat na druhé místo. Verona od Vánoc prohrála pouze jednou. Dokonce v této sezóně už jednou Veronu porazilo a my tipujeme, že se mu to v pondělí povede podruhé.

Méně než 2,5 gólu

Zápasy Verony byly po přestávce chudé na góly a v každém jejich z posledních pěti zápasů padlo méně než 2,5 gólu. Poslední zápas mezi těmito týmy skončil 2:0 pro Lazio a podobný výsledek by mohl přijít v pondělí, až se týmy znovu střetnout.

Analýza zápasu Verona – Lazio

Verona

Forma Verony nebyla v poslední době špatná, ale pokud chce v tabulce uniknout sestupovým pozicím, bude muset více zabrat. Tento zápas bude začínat výsledkem 0:0, ale jasným favoritem je Lazio. V posledním zápase hrála Verona s Udinese, ve kterém nepředvedla vůbec dobrý výkon a z výsledku 1:1 po tom, co předvedla, musí být nadšená. Veroně budou chybět hned čtyři hráči, kterými jsou Ajdin Hrustic, Miguel Veloso, Marco Davide a Thomas Hery kvůli zranění.

Lazio

Laziu poslední ligový zápas nevyšel podle představ, ale stále platí, že od Vánoc prohrálo pouze jednou. Lazio se v něm utkalo s Fiorentinou a za remízu 1:1 může být rádo. Jejich gól padl totiž z jediné střely na branku, kterou vyslal Nicoló Casele. Laziu po posledních zápasech žádné absence nepřibyly, ale do sestavy by se měl vrátit klíčový hráč, Sergej Milinković-Savić a Pedro. Lazio ze zápasu proti Veroně potřebuje vyhrát, protože pokud se chce kvalifikovat do příštího ročníku Ligy Mistrů, tak se soupeři, jako je Verona, nesmí ztrácet body.

Poslední vzájemné zápasy

11.9. 2022 | Lazio 2:0 Verona

21.5. 2022 | Lazio 3:3 Verona

24.10. 2021 | Verona 4:1 Lazio

11.4. 2021 | Verona 0:1 Lazio

12.12. 2020 | Lazio 1:2 Verona

Často kladené otázky Verona – Lazio tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 6.2. v 18:30 na stadionu Marc'Antonia Bentegodiho.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici Nova Sport 4, kterou si v Česku můžete předplatit u O2 TV.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

