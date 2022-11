USA – Wales tipy na Mistrovství světa 2022

Posledním pondělním utkáním je duel mezi USA a Walesem v rámci skupiny B.

USA Wales tipy na zápas

Spojené státy se na MS ve fotbale představí již po deváté. V osmi předešlích účastích se dostál nejdále do čtvrtfinále, a to v roce 2002. Letos by USA opět rádo podívalo mezi 8 nejlepších, ale jestli se mu to podaří ukáže jenom čas. V zápase proti Walesu jsou ale kurzy přikloněny na jeho stranu.

Účast Walesu na MS ve fotbale tak pestrá není. Naposledy si na tomto šampionátu zahráli v roce 1958 ve Švédsku, kde se jim povedlo přebojovat až do čtvrtfinále. Na MS 2022 by rád zopakoval tento úspěch a případně ho i překonal.

Analýza zápasu USA – Wales

Po vynechání posledních Mistrovství světa ve fotbale v roce 2018, jsou Spojené státy zpět. Proces kvalifikace ale nebyl vůbec jednoduchý, takže USA mělo na mále. Na čele týmu stojí Gregg Berhalter, který musel v základní sestavě vykonat hned několik změn. Nejpravděpodobnější základní sestavou bude Turner v bráně, Zimmerman, Long, Robinson a Dest v obraně, trojice McKennie, Aaronson a Adams v záloze a v útoce se představí Reyna, Pulisic a Ferreira.

Wales čekal na účast na MS dlouhých 64 let, ale konečně se dočkal. Na nejprestižnějším fotbalovém šampionátu se představí v plné své síle, i s největší hvězdou jménem Gareth Bale. Ten ale není jediný kvalitní hráč, z této země. Za zmínku jednoznačně stojí brankář Hennessey, který chytá za anglický klub Nottingham Forest. Pak nesmíme zapomenout na jména jako Roberts, Ampadu, Allen, Ramsey a Moore. Na čele útoku bude stát James, takže o silném útoku se Walesu nemusí jenom zdát.

Bale naznačil, že bude hrát plných 90 minut ve všech skupinových zápasech, takže oba týmy budou mít silnou ofenzívu. Je tak vysoce pravděpodobné, že v tomto duelu se dočkáme většího počtu branek.

Sázky na zápas USA – Wales (Fortuna)

Kolik v zápase padne gólů?



Méně než 2,5 – 1.52

Více než 2.5 – 2.60

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 2.05

Ne – 1.74

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 2.16

Ne – 1.67

Poslední vzájemné zápasy

USA se s týmem Walesu utkalo celkově jenom dvakrát v historii. Z těchte vzájemných zápasů dokázalo v jednom případě vyhrát a jeden duel se skončil remízou.

12. 11. 2020 | USA – Wales 0:0

27. 5. 2003 | USA – Wales 2:0

USA – Wales MS ve fotbale 2022 živé vysílání

Jestli byste měli chuť sledovat toto utkání živě, tak dobrou zprávou je, že ČT Sport bude tento zápas v rámci svého programu vysílat. Stejně tak se nabízí možnost sledování prostřednictvím živých přenosů v sázkových kancelářích, kde je ale nutnost mít aktivní sázku. Utkání se hraje v pondělí 21. 11. 2022 večer v 20:00.

Často kladené otázky

Kde se bude tento duel hrát?

V pořadí čtvrtý zápas MS ve fotbale 2022 v skupině B se bude hrát na stadionu Ahmada bin Alího, který byl dřívě známý jako stadion Al Rayyan, který má kapacitu pro až 40 740 diváků.

Kde si můžu na tento duel vsadit?

Kdybyste měli chuť si na tento zápas vsadit a udělat si ho tak o něco víc zajímavější, tak doporučujeme využít služeb jedné z ověřených sázkových kanceláří, jako například Betano, SynotTip či Fortuna.

Koho v duelu USA Wales tipy favorizují?

Mirným favoritem v tomto zápase je tým USA.