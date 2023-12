Union Berlín – Real Madrid: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Real Madrid s jistým postupem a plným počtem bodů, bude bojovat na půdě Unionu Berlín, který se už může bez výhry pokusit zabojovat aspoň o místo v Evropské lize. Naše Union Berlín – Real Madrid tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Union Berlín – Real Madrid kurzy

Union Berlín – Real Madrid tipy

Neprohra Unionu Berlín

První tip je trochu odvážnější, ale tipujeme neprohru Unionu Berlín. Ten nechce opustit Ligu mistrů pouze s dvěma body a navíc hraje doma proti Realu Madrid, kterému už v podstatě o nic nejde, protože mu už nikdo první místo nevezme a síly by tak mohl šetřit na ligu, kde trochu ztrácí na první příčku.

Méně než 2,5 gólu

Naším druhým tipem pro zápas mezi Unionem Berlín a Realem Madrid je, že uvidíme maximálně dvě branky. Oba týmy v poslední době nestřílí velký počet gólů a čekáme, že toto utkání rozhodne jedna, či dvě branky.

Analýza zápasu Union Berlín – Real Madrid

Union Berlín

Union Berlín dokázal po extrémně dlouhé době v lize vyhrát a dokázal doma získat třetí výhru v sezóně. Proti M'Gladbachu to byl navíc poměrně dominantní výkon a svému soupeři moc šance nedal. Už ve 23. minutě otvíral za domácí skóre z penalty Kevin Volland a tohle jednogólové vedení vydrželo Unionu až do poločasu. Na startu druhé půle pak v dobrém utkání pokračoval Hollerbach, který vedení zvýšil na 2:0. Hotovo bylo v 75. minutě to už zvyšoval posledním gólem Unionu Kaufmann, ale skóre uzavíral o minutu později za Gladbach Pléa. V 77. minutě už však bylo na obrat pozdě a Union bral výhru 3:1. Unionu bude proti Realu chybět Bonucci, Doekhi a Tousart.

Real Madrid

Realu Madrid moc poslední utkání nevyšlo a nechal se poměrně přehrát od Realu Betis. I přesto však zápas zůstal v remízovém stavu a tento stav tomuto utkání i docela sluší. V první půli jsme moc šancí a žádnou branku neviděli, ale dočkali jsme se jí hned na startu druhé půle, kdy byl na správném místě znovu Bellingham. Lepší Betis si proti silnému Realu nenechal body vzít a tak dokázal v 66. minutě zaslouženě srovnat na konečných 1:1 Ruibal. Real Madrid bude v Berlíně chybět Camavinga, Carvajal, Courtois, Militao, Tchouaméni, a Vinícius.

Často kladené otázky Union Berlín – Real Madrid tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 12.12. ve 21:00 v Berlíně na Olympiastadionu.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici Nova Sport 3, kterou naleznete u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas odpíská Rade Obrenovič.

