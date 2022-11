Tunisko – Francie tipy na Mistrovství světa 2022

Prvním utkáním ve středu v rámci MS 2022 v Kataru je duel mezi Tuniskem a Francií v skupině D.

Tunisko Francie tipy na zápas

Tunisko má po dvou zápasech jenom jeden bod a jeho šance na postup jsou již téměř nulové. V posledním zápase v rámci skupiny D na MS 2022 v Kataru jej čeká favorizovaná Francie, úřadující šampion. Kurzy na výhru Tuniska jsou tak mizivé.

Francie si nemůže na nic stěžovat – ve své skupině dokázala vyhrát jak nad Dánskem, tak nad Austrálií a čeká jej poslední zápas proti nejslabšímu týmu skupiny, ve kterém již pravděpodobně nezaváhá. Kurzy tak stojí jasně na straně Francie.

Analýza zápasu Tunisko – Francie

Tunisko pořád čeká na svůj první gól na letošních Mistrovství světa, jelikož proti Dánsku ani proti Austrálii skórovat nedokázalo. Šance, že skóruje právě proti Francii jsou o něco nižší, ale nic není nemožné. Tento zápas ale bude již jenom jakousi rozlučkou s turnajem, jelikož po něm se rozhodne, kdo ze skupiny postoupí. Tunisko jako samostatná země hraje na MS ve fotbale již po šesté, ale ještě nikdy se mu nepovedlo dostat se za brány základní skupiny. Jeho cesta se vždy skončí ve skupinové fáze a nebude tomu jinak ani letos. V zápase proti Francii vsadí pravděpodobně na rozložení 3-4-2-1. V bráně se představí Dahmen, v obraně Talbi, Bronn a Meriah, v záloze Skhiri, Laidouni, Abdi a Kechrida, v útoku Msakni a Sliti, přičemž na hrotě tuniského týmu bude Khazri.

Francie by letos ráda obhájila titul z před čtyř let, ale v dalších fázích turnaje to nebude mít vůbec lehké. Naproti jiným favorizovaným týmům má dost lehkou skupinu, co jí dáva příležitost v každém zápase vítězit. Francie zatím předvádí to co se od ní očekává – výhra 4:1 nad Austrálií a 2:1 nad Dánskem mu zajistila 6 bodů a po výhře nad Tuniskem bude tak na čele své skupiny s plným počtem bodů. Ve středečním zápase Francie pravděpodobně opět vsadí na rozložení 4-2-3-1. V bráně bude Mandanda, v obraně Pavard, Konate, Varane a Camavinga. V záloze figurují hráči Guendouzi, Fofana a Camavinga. Útok patří trojici Coman, Griezmann a Mbappé, přičemž na hrotě bude hrát Thuram.

Sázky na zápas Tunisko – Francie (Fortuna)

Kolik v zápase padne gólů?



Méně než 2,5 – 1.86

Více než 2.5 – 2.00

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 2.10

Ne – 1.72

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.79

Ne – 1.99

Poslední vzájemné zápasy

Tunisko se s Francií na velkých turnajích utkalo celkově ve dvou případech. V jednom případě se zrodila remíza a v jednom výhra Francie. Tunisko tak ve vzájemných duelech zatím nikdy nevyhrálo, a i to je důvod, proč kurzy tak fandí právě Francii.

30. 5. 2010 | Tunisko – Francie 1:1

14. 10. 2008 | Tunisko – Francie 1:3

Tunisko – Francie MS ve fotbale 2022 živé vysílání

Jestli byste rádi toto utkání sledovali v živém přenose, tak na výběr budete mít dvě možnosti. Tou první je televizní přenos, který bude vysílat NOVA Action, jelikož ČT Sport v tomto čase už vysílá jiné utkání, nebo živé vysílání v sázkových kancelářích, kde je ale nutné mít uzavřenou sázku. Duel se hraje ve středu 30. 11. 2022 v 16. hodin našeho času.

Často kladené otázky

Kde se bude tento zápas hrát?

Duel mezi Tuniskem a Francií v rámci skupiny D na MS 2022 ve fotbale se bude hrát na Education City Stadium, který byl otevřen v roce 2020 a má kapacitu pro až 44 667 diváků.

Kde si můžu na tento zápas vsadit?

Kdybyste měli chuť si tento zápas trochu okořenit, tak doporučujeme využít služeb jedné z ověřených sázkových kanceláří, jako například Fortuna, SynotTip nebo Betano.

Koho v zápase Tunisko Francie tipy favorizují?

Jednoznačným favoritem ve středečním utkání je tým Francie.