Tunisko – Austrálie tipy na Mistrovství světa 2022

Prvním sobotním zápasem na MS 2022 v Kataru bude duel mezi Tuniskem a Austrálií v herní skupině D.

Tunisko Austrálie tipy na zápas

Skupina D, ve které se kromě Tuniska a Austrálie nachází ještě Dánsko a Francie, je dost kompetitivní. Tunisko je jedním z favoritů na postup, a proto bezbranková remíza v úvodním zápase s Dánskem byla dost důležitá. V sobotu proti outsiderovi skupiny z Austrálie, stojí kurzy více na jeho straně.

Austrálie v úvodním zápase proti favoritovi skupiny z Francie neobstála a prohrála 1:4. Tento výsledek se ale očekával, takže se nejednalo o zaváhání ze strany protinožců. V zápase proti Tunisku má Austrálie sice lepší šance, ale pořád není v utkání favoritem.

Analýza zápasu Tunisko – Austrálie

Tunisko není na Mistrovstvích světa žádným nováčkem a tohle jsou pro něj již šesté MS ve fotbale. Bohužel, vždy se jeho cesta skončila v základní skupině a letos by nás rád přesvědčil o tom, že má na víc. V skupině D je jasným favoritem na postup Francie, která dokázala ovládnout poslední MS v Rusku. O druhé postupové místo se tak Tunisko popere s Dánskem, se kterým jsou dost vyrovnaní. Jestli teda chce Tunisko vůbec pomýšlet na postup, tak v zápase proti Austrálii si nebude moct dovolit zaváhat a následně se bude muset pokusit uhrát co nejlepší výsledek s Francií. V základní sestavě bychom měli vidět tyto hráče – Dahmen v bráně, Talbi, Meriah a Bronn v obraně, Drager, Laidouni, Abdi a Drager v záloze, takže v útoku bude trojice Msakni, Jebali a Khazri. Rozložení by tak mělo být 3-4-3.

Austrálie je na MS taky po šesté, ale jednou se jí již povedlo probojovat mezi 16 nejlepších, a to v roce 2006. Od té doby je sice pravidelným účastníkem MS ve fotbale, ale vždy skončí její cesta v základní skupině. Základní sestava by méla být 4-1-4-1 a to v následujícím složení – Ryan v bráně, Atkinson, Rowles, Behich a Souttar v obraně, Mooy v záloze, Leckie, Irvine, McGree a Goodwin v útoku a Duke na hrotě.

Sázky na zápas Tunisko – Austrálie (Fortuna)

Kolik v zápase padne gólů?



Méně než 2,5 – 1.64

Více než 2.5 – 2.32

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 1.94

Ne – 1.84

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.99

Ne – 1.79

Poslední vzájemné zápasy

Tunisko se s Austrálií na velkých turnajech utkalo jenom jednou a to v roce 2005. V tomto zápase dokázalo vyhrát, takže ze vzájemných zápasů má jednu výhru, zatím co Austrálie ani jednu. Remíza se ve vzájemných zápasech zatím taky ještě nezrodila.

21. 6. 2005 | Tunisko – Austrálie 2:0

Tunisko – Austrálie MS ve fotbale 2022 živé vysílání

Kdybyste měli chuť užít si toto utkání v přímém přenosu, tak k dispozici budete mít živé vysílání na ČT Sport. Česká Televize má letos práva na všechny zápasy MS 2022, takže vždy je zde naleznete. Taky se nabízí možnost sledovat utkání v sázkových kancelářích, kde je ale nutné mít uzavřenou sázku. Duel se hraje v sobotu 26. 11. 2022 odpoledne v 11:00.

Často kladené otázky

Kde se bude tento duel hrát?

Zápas mezi Tuniskem a Austrálií v skupině D na MS 2022 se bude hrát na Al Janoub Stadium, který byl otevřen v květnu 2019 a má kapacitu pro až 44 325 diváků.

Kde si můžu na tento duel vsadit?

Jestli byste si rádi na tento zápas podali sázku, tak doporučujeme využít služeb jedné ze sázkových kanceláří, kterým se dá důvěřovat, a to například SynotTip, Fortuna či Betano.

Koho v duelu Tunisko Austrálie tipy favorizují?

Mírným favoritem v tomto sobotním utkání je právě Tunisko.