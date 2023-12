Tottenham – West Ham: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Na konci 15. kola na nás čeká londýnské derby. Utká se Tottenham proti West Hamu. Zápas nám může nabídnout zajímavý a velice nečekaný průběh. Naše Tottenham – West Ham tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Tottenham – West Ham kurzy

Tottenham – West Ham tipy

Oba týmy vstřelí gól

Pro zápas mezi Tottenhamem a West Hamem tipujeme, že uvidíme branku na obou stranách. Tuto statistiku jsme viděli ve čtyřech v posledních pěti vzájemných zápasech. V každém z posledních pěti zápasů Tottenhamu a v pěti z posledních sedmi zápasů West Hamu.

Více než 2,5 gólu

Pro tento zápas zároveň tipujeme minimálně tři branky. Tato statistika přišla v každém z posledních pěti zápasů Spurs. Viděli jsme to také ve třech z posledních pěti vzájemných utkáních mezi těmito dvěma celky.

Analýza zápasu Tottenham – West Ham

Tottenham

Tottenham se předvedl v posledním venkovním zápase na Etihadu. Do Manchesteru přijel s menšími očekáváními a s četnými absencemi. Zápas se i přes to vyvinul v zajímavý a viděli jsme krásnou remízu 3:3. Výhru si spíše zasloužilo City, ale můžeme Tottenham chválit za efektivitu. Ten už v šesté minutě otevřel skóre, ale za tři minuty přišel vlastní gól stejného střelce, Sona. City pak šlo do konce poločasu do vedení zásluhou Fodena. Další góly přišly až ke konci druhé půle. V 70. minutě prvně srovnal Lo Celso a o deset minut později šlo znova City do vedení, když se trefil Grealish. Už to vypadalo na zaslouženou výhru City, ale nakonec v poslední minutě zápasu přišel s nádhernou hlavičkou Kulusevski a přidal na konečných 3:3. Tottenham je na tom s absencemi stále zle. Chybět bude Whiteman, Perišić, Solomon, van de Ven, Maddison, Phillips, Bentancur, Sarr a Dier.

West Ham

West Ham svůj poslední zápas stihl odehrát tento víkend. Moc gólů nám nenabídl a to samé platí také o akcích, kterých zrovna zde moc nebylo. Gól však přišel rychle a to už ve 13. minutě na straně West Hamu, kdy se po asistenci Coufala trefil Kudus. Ve zbytku půle žádná velká akce nepřišla a Crystal Palace navíc ani nevystřelil na bránu. To napravil už na startu druhé půle, kdy se sedm minut po jejím startu rozhodl srovnat Édouard. O akcích to samé platilo i ve druhém poločase a stav 1:1 tak na tabuli zůstal až do závěrečného hvizdu. Pro fanoušky opravdu nezáživné utkání. West Hamu bude chybět pouze Zouma a Antonio.

Často kladené otázky Tottenham – West Ham tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 7.12. ve 21:15 v Londýně na Tottenham Hotspur Stadium.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici Canal+ Sport, kterou naleznete u Skylinku

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas odpíská Michael Salisbury.

