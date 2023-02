Tottenham – West Ham tipy na Premier League

Tuto neděli nás čeká londýnský souboj mezi Tottenhamem a West Hamem. Spurs bude muset začít vítězit, aby se přiblížil nejlepší čtyřce, zatímco West Ham se potřebuje vyhnout sestupovým pozicím. Naše Tottenham – West Ham tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Tottenham – West Ham tipy

Více než 2,5 gólu

Naším prvním tipem k tomuto zápasu je, že padne více než 2,5 gólu. Oba týmy dají gól a do brány West Hamu padne více než jeden, vzhledem k jejich výsledkům v této sezóně.

Harry Kane vstřelí gól

Harrymu Kaneovi se v poslední době střelecky daří a blíží se k rekordu Alana Shearera v Premier League. Kane v této sezóně nastřílel 17 gólů ve všech soutěžích a my si myslíme, že v tomto zápase přidá další, když se v posledních šesti zápasech prosadil čtyřikrát.

Analýza zápasu Tottenham – West Ham

Tottenham

Tottenham se bude snažit tento víkend odrazit poté, co naposledy potupně prohrál na King Power Stadium. Přestože se Spurs ujali vedení ve 14. minutě gólem Bentacura, nakonec tento zápas prohráli 4:1, když góly Mendyho, Maddisona a Iheanacha poslaly domácí do vedení 3:1 o přestávce. Barnes pak později přidal čtvrtý. Bissouma, Lloris, Sessegnon a Bentancur by měli na zápas s West Hamem chybět.

West Ham

Hammers uhráli čtyři zápasy v lize a poháru bez porážky. Poslední zápas odehráli proti Chelsea. Felix vstřelil gól ze začátku zápasu, ale West Ham odpověděl opravdu dobře a ve 28. minutě vyrovnal prostřednictvím bývalého hráče Chelsea Emersona. V tomto utkání už gól nepadl a oba týmy se musely spokojit s bodem. Zouma, Cornet a Areola zůstávají tento víkend stranou a existují pochybnosti o kondici Cresswella, Scamacca a Aguerda.

Poslední vzájemné zápasy

31.8. 2022 | West Ham 1:1 Tottenham

20.3. 2022 | Tottenham 3:1 West Ham

22.12. 2021 | Tottenham 2:1 West Ham

24.10. 2021 | West Ham 1:0 Tottenham

21.2. 2021 | West Ham 2:1 Tottenham

Často kladené otázky Tottenham – West Ham tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 19.2. v 17:30 na Tottenham Hotspur stadium.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici Canal+ Sport, kterou si v Česku můžete předplatit u Skylink TV.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

