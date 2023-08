Tottenham – Manchester United tipy na Premier League

Tottenham se v prvním domácím ligovém zápase utká s gigantem z Manchesteru, kterému první zápas i přes výhru, herně nevyšel. Naše Tottenham – Manchester United tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Tottenham – Manchester United kurzy

Tottenham – Manchester United tipy

Více než 2,5 gólu

I když tato statistika vyšla v posledním zápase jen v zápase Tottenhamu, čekáme, že se proti Tottenhamu už rozstřílí i United a přidá aspoň o gól více, než v tom prvním domácím zápase. V posledních šesti vzájemných zápasech jsme hned pětkrát viděli aspoň tři góly. V zápasech Tottenhamu to pak bylo v každém z posledních osmi zápasů.

Oba týmy vstřelí gól

Naším druhým tipem pro tento zápas je, že uvidíme góly na obou stranách. V posledních devíti zápasech jsme hned sedmkrát viděli, že góly vstřelily oba týmy a znovu hned osmkrát po sobě se tak stalo u Spurs.

vsaďte si zde

Analýza zápasu Tottenham – Manchester United

Tottenham

Spurs hráli první venkovní zápas v Londýně, takže necestovali daleko, ale i přesto se jim proti Brentfordu nedařilo. Tottenham tento zápas remizoval a za to může být ještě rád, protože četné akce Brentford nedokázal proměnit. I přes 70% držení míče měli Kohouti problém se dostat do velkých šancí. Všechny góly jsme viděli v prvním poločase. Skóre otevřel Romero už v 11. minutě, ale ten za dvě minuty střídal kvůli zranění. Další gól po zasáhnutí VARu přidal z penalty Mbeumo a za pár minut poslal Brentford do vedení Wissa. V nastavení pak krásnou ránou srovnal Emerson. Na oba góly přihrál Maddison. Tottenhamu bude proti Manchesteru chybět Forster, Whiteman a Romero.

Manchester United

United bylo doma proti Vlkům velkým favoritem, ale i tak bylo ve velkých částech zápasu horší, než soupeř a může být rádo za dobrý výkon obrany a brankáře, která i přes velké šance Wolves nakonec udržela nulu. V prvním poločase byli Wolves lepším týmem na hřišti, ale ke gólu to nevedlo ani u jednoho z týmů. Jediný gól jsme viděli až ke konci druhého poločasu, kdy se dokázal prosadit obránce Varane. To bylo z tohoto zápasu vše a United tak získalo první a mírně utrápenou výhru, ale i tak se tři body počítají. Do Londýna vyrazí Red Devils bez Heatona, Malacii, Maina, Dialla a Hojlunda.

vsaďte si zde

Často kladené otázky Tottenham – Manchester United tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 19.8. ve 18:30 v Londýně na Tottenham Hotspur Stadium.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici Canal+ Sport, kterou najdete u Skylinku.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Hlavním rozhodčím tohoto zápasu bude Michael Oliver.

vsaďte si zde