Tottenham – Man. City: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Zrak všech fanoušků Arsenalu se bude upírat na utkání Tottenham s Manchesterem City. Pokud by totiž Tottenham uhrál aspoň remízu, Arsenal by se v posledním kole stal jasným favoritem na titul Premier League. Manchester City však udělá vše proti tomuto výsledku. Naše Tottenham – Man. City tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Tottenham – Man. City kurzy

Tottenham – Man. City tipy

Méně než 2,5 gólů

Oba týmy sice zažívají velmi gólová utkání, ale zde uvidíme dle nás méně branek. Oba týmy jsou pod obřím tlakem ve zbytku sezóny a to se ukáže i na kvalitě hry tohoto utkání, ve kterém tak uvidíme maximálně dvě branky.

Remíza v prvním poločase

Náš druhý tip může být trochu neobvyklý, ale tipujeme remízu v první půli. Tottenham z nějakého důvodu na Man. City umí a předvede proti němu bitvu, za kterou se nebude muset stydět a obrana aspoň první půli dle nás ustojí.

Analýza zápasu Tottenham – Man. City

Tottenham

Tottenham po náročném programu, hrozné formě a čtyřech prohrách v řadě, konečně bral body. Hrál proti sestupujícímu Burnley a i zdě měl namále a i to ho skoro obralo o body. Tottenham byl sice lepším celkem, ale Burnley šlo do vedení. To se stalo ve 25. minutě, když se prosadil Larsen. Tottenham však dlouho nespal a za sedm minut zaslouženě srovnával Porro. Pak ale bylo velmi dlouho ticho. Tottenham se tlačil dopředu, ale velmi dlouho z toho nic nebylo. Nakonec v 82. minutě dokázal šanci proměnit van de Ven a zajistil Tottenhamu vítězství 2:1. Tottenhamu bude ve sledovaném zápase chybět Richarlison, Werner, Solomon, Sessegnon, Davies, Udogie a Forster.

Man. City

Manchester City naposledy v lize potvrzoval dominanci v Londýně, kde jasně přehrál Fulham, od kterého si snadno odvezl všechny tři body. V prvním poločase toho sice City tolik nevymyslelo, ale byl to velmi dominantní výkon, protože Fulham za celých 45 minut ani nevystřelil. I tak ale přišel gól a to ve 13. minutě, když se prosadil Gvardiol. Ve druhém poločase to už bylo dopředu mnohem lepší a to se podepsalo i na listině střelců. V 59. minutě navyšoval vedení Foden a na něj o dvanáct minut později navázal druhou brankou v utkání Gvardiol. City skvěle pokračovalo i ve zbytku utkání a to vyvrcholilo v nastavení, když po druhé žluté kartě Diopa byla navíc odpískaná penalta. Tu si na starost vzal Álvarez a z puntíku se nemýlil. Manchester City se bude vracet po pár dnech do Londýna bez zraněného Akého.

Často kladené otázky Tottenham – Man. City tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 14.5. ve 21:00 v Londýně na Hotspur Stadium.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas lze sledovat na stanici Canal+ Sport.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas odpíská Chris Kavanagh.