Tottenham – Liverpool: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Tento víkend pokračuje sedmým kolem nejvyšší anglická soutěž a s ní skvělý šlágr v podobě zápasu Tottenhamu s Liverpoolem, tedy přímý souboj v TOP4, která se tímto utkáním může skvěle promíchat. Naše Tottenham – Liverpool tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Tottenham – Liverpool kurzy

Tottenham – Liverpool tipy

Více než 2,5 gólu

V takto atraktivním zápase nečekáme nic jiného než góly. Ve vzájemných zápasech Tottenhamu a Liverpoolu tomu navíc často takto bývalo. V posledních šesti vzájemných zápasech jsme hned pětkrát viděli aspoň tři góly a v zápasech Liverpoolu pak v každém z posledních sedmi.

Neprohra Tottenhamu

Tottenham vstoupil do nové sezóny pod novým trenér naprosto skvěle a myslíme si, že se nezalekne ani na Liverpoolu. Tottenham hraje doma, kde letos zatím neztratil ani bod. S Liverpoolem sice nevyhrál 12 zápasů v řadě, ale tady to vidíme tak, že “Kohouti” urvou minimálně remízu.

Analýza zápasu Tottenham – Liverpool

Tottenham

Poslední zápas Tottenhamu nám nabídl další zajímavou podívanou v londýnském derby proti Arsenalu. U tohoto zápasu jsme tipovali remízu a opravdu se tak stalo. Napínavý zápas skončil 2:2 a každý fotbalový fanoušek si ho musel rozhodně užít. Už ve 26. minutě však Tottenham prohrával, kdy Romero špatně zblokoval střelu, která jeho vinou tak padla do branky. Problém s tím neměl Son, protože se mu podařilo do poločasu srovnat. Ve stejném duchu pokračoval i druhý poločas. Na jeho startu se z penalty prosadil Saka a ani ne minutu na to srovnal znovu Son a toto srovnání bylo také posledním gólem zápasu. Byli jsme svědky vyrovnaného a atraktivního zápasu, takže pro nestranného fanouška ideální. Tottenhamu bude chybět Whiteman, Lo Celso, Johnson a Perišič.

Liverpool

Liverpool se naposledy v lize utkal se silným West Hamem a byl z toho poměrně kvalitní výkon a zasloužená domácí výhra. Liverpool byl v zápase celkově lepším týmem, ale udělal i pár chyb, kterých by se měl vyvarovat v příštím zápase, protože by je to mohlo stát více, než jen čisté konto. Liverpool začal zápas dobře a už v 16. minutě se mohl těšit z penalty, kterou dokázal proměnit Salah. Do poločasu už to tak zlaté nebylo, protože West Ham stihl gólem do kabiny srovnat. Druhý poločas už pak byl v režii Liverpoolu, který dokázal zápas dvěma góly Nuneze a Joty vzít ve svůj prospěch a zvítězit zaslouženě 3:1. Liverpoolu bude v Londýně chybět pouze Thiago.

Kdy a kde se bude hrát zápas Tottenham – Liverpool?

Zápas Tottenham – Liverpool se bude hrát 30.9. v 18:30 v Londýně na stadionu Tottenham Hotspur.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici Canal+ Sport, kterou můžete najít u Skylinku.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas povede rozhodčí Simon Hooper.

