Tottenham – Chelsea: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

11. kolo Premier League bude zakončeno dalším londýnským derby, ve kterém se tentokrát utká bílá strana s modrou. Většinu času byla favority právě modrá, ale letos je to úplně naopak. Naše Tottenham – Chelsea tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Tottenham – Chelsea kurzy

Tottenham – Chelsea

Výhra Tottenhamu

Tottenham je momentálně v lize opravdu na koni a nový kouč týmu pomohl a odvádí skvělou práci. Sedm zápasů v řadě bez porážky a k tomu 12 bodů z posledních čtyřech zápasů a zároveň neporazitelnost v lize. Během čehož je Chelsea na 13. místě s 12 body po deseti zápasech.

Méně než 2,5 gólu

Oba týmy v posledních zápasech nestřílí nějaké velké počty gólů a také se na gólovém podílu v tomto zápase podepíše to, že se Chelsea mírně herně zvedla, i když to na posledních výsledcích vidět nejde. V posledních pěti vzájemných duelech jsme viděli hned čtyřikrát maximálně dva góly.

Analýza zápasu Tottenham – Chelsea

Tottenham

Tottenham odehraje již třetí utkání v řadě v Londýně a pokusí se tento londýnský “trojboj” zakončit vítězně, tak jak to v letošní sezóně umí. V tom posledním to bylo na těžké půdě v Selhurst Park. I přes výhru však Tottenham v tomto zápase nepřesvědčil. Tottenham v zápase vstřelil dva góly, na které mu stačila jediná střela na bránu. První totiž byla do vlastní brány od Warda a druhou přidal o deset minut později Son. Crystal Palace se zmohl jen na jeden gól a to až v nastavení základní hrací doby, kdy se trefil Ayew. Tottenhamu bude chybět Whiteman, Davies, Udogie, Perišič a Solomon.

Chelsea

Chelsea poslední ligový zápas vůbec nevyšel, když hrál na domácí půdě proti Včelám z Brentfordu. V tomto zápase trestali hráči Brentfordu bídnou efektivitu Chelsea, která tak doma znovu ztratila všechny tři body. Chelsea si přitom v první půli vytvořila hned pětkrát více příležitosti ke střele. Neproměněné tutovky nakonec byly to, co Chelsea v tomto zápase stálo body. První gól přišel z hlavy Pinnocka a poté se Brentford znovu zatáhl. I přes obří tlak Chelsea to nakonec znovu byl Mbeumo, kdo vstřelil gól, když zakončoval do prázdné brány po nepovedeném rohu Chelsea, kterého se účastnil i brankář Sanchez. Chelsea postrádá Chalobaha, Chilwella, Fofanu, Chukuwemeku, Laviu, Nkunkua, Broju a Mudryka.

Často kladené otázky Tottenham – Chelsea tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Tottenham – Chelsea?

Zápas Tottenham – Chelsea se bude hrát 6.11. ve 21:00 v Londáně na Tottenham Hotspur Stadium.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas můžete sledovat na stanici Canal+ Sport, kterou naleznete u Skylinku.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Zápas odpíská Michael Oliver.

