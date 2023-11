Tottenham – Aston Villa: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Tottenham rychle kvůli dvěma prohrám spadl z prvního místa a teď ho čeká další náročné utkání, když se doma utká v přímém boji o čtvrté místo s Aston Villou. Naše Tottenham – Aston Villa tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Tottenham – Aston Villa kurzy

Tottenham – Aston Villa tipy

Více než 2,5 gólu

V zápasech Tottenhamu s Aston Villou jsme zvyklí na branky. V posledních pěti utkáních jsme jich viděli patnáct. U Tottenhamu jsme viděli v posledních devíti zápasech hned sedmkrát aspoň tři góly. U Aston Villy to bylo pětkrát v posledních šesti.

Oba týmy vstřelí gól

Naším druhým tipem pro tento zápas je, že uvidíme góly obou týmů. U Aston Villy jsme to viděli pětkrát v posledních šesti zápasech. U Tottenhamu se takto stalo sedmkrát v posledních devíti utkáních.

Analýza zápasu Tottenham – Aston Villa

Tottenham

Tottenhamu nevyšel už druhý zápas v řadě a byl z toho rychlý sešup v tabulce dolů. V tom posledním zápase to byla smolná, ale zasloužená prohra s Wolves, které si své góly nechalo na poslední minuty nastavení. Tottenham rychle otevřel skóre, když se hned ve třetí minutě dokázal prosadit Brennan Johnson. Tohle však bylo od Tottenhamu vše a ten už nám pak v celém zápase nabídl pouhou střelu na bránu. Iniciativu přebralo Wolves, ale to mělo problém skórovat. Toto vedení vydrželo téměř do konce, nakonec se však v nastavení zlomila obrana Spurs. Prvně se v 90+1′ prosadil Sarabia, o pět minut později pak slavil výhru 2:1 Lemina. Tottenhamu bude chybět Richarlison, Maddison, Sessegnon, Perišić, Solomon, van de Ven, Whiteman, Romero a Bissouma.

Aston Villa

Aston Villa má teď skvělou formu, což potvrdila v posledním domácím zápase. Díky němu teď může bojovat o TOP4 a to přímo s Tottenhamem, který o bod před Villou tuto pozici zatím drží. Aston Villa byla celý zápas dominantní a už do poločasu z toho bylo zasloužené dvougólové vedení nad Fulhamem. Prvně přišel vlastní gól Robinsona a tři minuty před koncem první půle se ještě stihl prosadit McGinn. Villlains pokračovali i v druhé půli a po dvaceti minutách bylo hotovo. Trefil se Watkins a Villa tak mohla skóre už jen hlídat. Fulham stihl gól díky Jimenezovi, ale na víc se už nezmohli a zápas tak skončil 3:1. Villu oslabí absence Buendii a Mingse.

Často kladené otázky Tottenham – Aston Villa tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Tottenham – Aston Villa?

Zápas Tottenham – Aston Villa se bude hrát 26.11. v 15:00 v Londýně na Tottenham Hotspur Stadium.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas můžete sledovat na stanici Canal+ Sport, kterou naleznete na Skylinku.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Zápas odpíská Robert Jones.

