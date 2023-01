Tottenham – Arsenal tipy na Premier League

Arsenal podnikne krátký výlet na stadion Tottenhamu, aby čelil svým rivalům z Londýna. Domácí jsou za Arsenalem 11 bodů, ale mají dobrou nedávnou domácí bilanci proti tomuto týmu. Očekáváme špičkových 90 minut od obou celků. Naše Tottenham – Arsenal tipy si můžete přečíst v tomto článků:

Tottenham – Arsenal tipy

Neprohra Tottenhamu

Tottenham jde do tohoto derby jako outsider proti Arsenalu, který v této sezóně vypadá jako hlavní adept na titul. Spurs však vyhráli své poslední čtyři domácí zápasy proti Gunners a neprohráli doma se svými rivaly od roku 2015. Arsenal byl v poslední době v dobré formě, a proto si myslíme, že tento zápas skončí neprohrou ve prospěch Tottenhamu.

Více než 2,5 gólu

Tipujeme góly v tomto zápase, protože pět z posledních šesti soutěžních zápasů mezi těmito dvěma místními rivaly skončilo s více než 2,5 vstřelenými góly. Minimálně tři góly padly ve třech z posledních šesti soutěžních i nesoutěžních zápasů Tottenhamu a totéž lze říci o čtyřech z posledních šesti zápasů Arsenalu, takže můžete vidět, proč v neděli podporujeme hodně vstřelených gólů.

Analýza zápasu Tottenham – Arsenal

Spurs byli v poslední době v Premier League ve špičkové formě, když venku v Crystal Palace vyhráli 4:0. První poločas skončil bez branek, ale ve druhé pětačtyřiceti minutovce to netrvalo dlouho a Kane vypálil Tottenham do vedení. Anglický kapitán krátce poté zvýšil na 2:0 a Doherty v 68. minutě vstřelil gól na 3:0. Son se zapojil do akce v 72. minutě a završil skóre na konečných 4:0. Richarlison, Kulusevski, Bissouma, Bentancur a Moura by tento víkend mohli chybět kvůli zranění.

Arsenal a jeho manažer Mikel Arteta byli po zápase s Newcastlem velmi frustrovaní a tvrdili, že se jejich hosté provinili zdržením času. Samotný zápas skončil bez branek, ale Arsenal měl větší šance a měl nakonec zápas vyhrát. Jesus a Smith Rowe tento víkend pravděpodobně opět vynechají, protože se nadále zotavují ze zranění.

Poslední vzájemné zápasy

1.10. 2022 | Arsenal 3:1 Tottenham

12.5. 2022 | Tottenham 3:0 Arsenal

26.9. 2021 | Arsenal 3:1 Tottenham

8.8. 2021 | Tottenham 1:0 Arsenal

14.3. 2021 | Arsenal 2:1 Tottenham

Často kladené otázky Tottenham – Arsenal tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 15.1. v 17:30 na stadionu Tottenham Hotspur.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici Canal+ Sport, kterou si v Česku můžete předplatit u Skylink TV.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

