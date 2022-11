Mistrovství světa ve fotbale jsou už za rohem, a proto je ten nejvyšší čas zjistit co všechno SynotTip – MS 2022 sázky, kurzy, návody nabízejí.

Ověřeno 25 000 KČ AKTIVOVAT BONUS AKTIVOVÁNO Podrobnosti o bonusu a nabídkách bonus až 500 Kč + 25 000 Kč + 300 volných zatočení

Všichni již netrpělivě čekáme, kdy to všechno odstartuje a sportovní svátek se začne. Každá větší či menší sázková kancelář má v nabídce již kompletní seznam jednotlivých sázek či kurzů, a stejně tak bonusy a různé akce. Jestli teda ještě nemáte jasno v tom, pro kterou sázkovou kancelář se rozhodnout, tak možná vás přesvědčí následující článek.

SynotTip – MS 2022 sázky, kurzy, návody

MS 2022 ve fotbale jsou v SynotTip aktuálně tou nejprestižnější kategorií, jelikož se nachází na úplném vrcholu bočního panelu. Právě v ní najdete všechny informace o jednotlivých zápasech a kurzech na jednotlivé sázky, které by vás mohli zajímat. Na rozdíl od konkurence nabízí SynotTip – MS 2022 sázky a kurzy na jednom místě, díky čemu rychle najdete přesně to co hledáte.

SynotTip – MS 2022 bonus pro nové hráče

Jestli ještě nejste zákazníkem v SynotTip, tak máte šanci využít bonus pro nové hráče. Právě uvítací bonus je v SynotTip rozhodně nejštědřejší. Když tedy hledáte vhodnou sázkovou kancelář pro vaše sázky v rámci MS 2022 ve fotbale, tak výběrem této určitě neuděláte chybu. Je to skvělá šance na rozběh sázení a užití si MS 2022 ve fotbale.

Jak získat bonus za registraci

Sázková kancelář SynotTip nabízí novým hráčům v rámci MS 2022 kombinovaný vstupný bonus. Za samotnou registraci získáte 500 Kč. Na první vklad budete mít 100 % bonus až do maximální výše 10 000 korun. Samozřejmě, že i zde platí jisté sázkové podmínky, které je nutné splnit. V SynotTip si budete muset vsadit šestinásobek původního vkladu a až pak budete mít nárok na celý vstupní bonus. Zde je rozdělen na části, takže jej budete dostávat postupně. Celkový kurz sázek musí být alespoň 2.44. V případě, že to všechno splníte, tak bonus je váš.

Přečtěte si také Betano – MS 2022 sázky

První sázka v SynotTip – jak na to?

Jestli máte registraci, ověření a vklad již za sebou, tak konečně se dostáváme k tomu co nás zajímá, a to jsou SynotTip – MS 2022 sázky. Jestli chcete hned svou první sázku uložit na Mistrovství světa, tak stačí rozkliknout sekcii MS 2022 – Katar a vybrat si zápas nebo výsledek, který vás oslovil. Následně pak kliknete na kurz a na pravém kraji se vám rozbalí tiket. Zde si můžete zkontrolovat svůj výběr, výšku vkladu a možnou výhru. Jestli jste se vším spokojeni, tak kliknutím na tlačítko „Podat“ bude sázka oficiální.

SynotTip – MS 2022 sázky a kurzy

Jelikož se v jednotlivých sázkových kancelářích sázky a kurzy od sebe liší, tak je důležité mít přehled. SynotTip – MS 2022 sázky, kurzy, návody mají v nabídce spoustu různých typů sázek, které máte šanci využít. Je to jenom na vás, co vám víc vyhovuje – jestli sázky na celkového vítěze MS, jednotlivé zápasy anebo výsledky v rámci skupin.

Co se týče důvěryhodnosti této sázkové kanceláře, tak nemusíte mít pochybnosti. SynotTip působí na českém trhu již 25 let a za tuto dobu si dokázal vybudovat jistý status. Svým hráčům nabízí konkurenční kurzy na sporty, online kasino i live hry. Nemusíte se tedy bát, že vaše výhry by nebyly vyplaceny, jelikož zde nehrozí riziko nějakého podvodu a na SynotTip se můžete spolehnout.

Celkový vítěz MS 2022 ve fotbale

Sázka, o které se sice rozhodne až po finálovém zápase, je ale nejpopulárnější. Hráči oblibují sázku na celkového vítěze šampionátu a letos je největším favoritem Brazílie. V roce 2018 MS v Rusku ovládla Francie, která letos tak vysoké šance na úspěch nemá.

Nejlepší brankář – zlatá rukavice

Méně známou, ale o to zajímavější kategorií, je sázka na výherce zlaté rukavice. Toto ocenění je uděleno nejlepšímu brankáři šampionátu. Před 4 lety toto ocenění získal Thibaut Courtois, letos je ale větším favoritem Ramses Alisson z Brazílie.

Nejlepší střelec – zlatá kopačka

Mnohem víc sledovanou kategorií je nejlepší střelec. Jeden z těchto hráčů získá symbolickou zlatou kopačku za to, že na turnaji dosáhne nejvyšší počet gólů. Největším favoritem je bezpochyby Harry Kane, který si zlatou kopačku odnesl z MS 2018 v Rusku.

Druhé místo na turnaji

Jelikož největším favoritem na výhru turnaje je Brazílie, otevírá se spíše zajímavější úvaha nad tím, kdo skončí jako druhý. Největším favoritem v této kategorii je vítěz posledních Mistrovství světa, a to Francie. Kurz na druhé místo pro Brazílii je už značně vyšší.

Často kladené otázky

Jak můžu získat registrační bonus pro nové hráče v SynotTip?

V případě, že v SynotTip ještě nemáte účet, tak při registraci budete mít šanci získat tento bonus, na který se ale vztahují jisté podmínky.

Dá se SynotTip věřit?

Určitě, SynotTip je na českém trhu již 25 let, a tak má již jistou pověst jak mezi hráči tak mezi širokou laickou veřejností.

Kdo je favoritem na vítěze MS 2022 ve fotbale dle SynotTip?

SynotTip nejvíce favorizuje Brazílii na zisk nejprestižnější fotbalové trofeje.

Nabízí SynotTip kurzy co jsou fér?

Ano, kurzy v SynotTip se od konkurence samozřejmě liší, ale ne na tolik, aby měli tuto sázkovou kanceláři výrazně zvýhodňovat.

Přečtěte si také Fortuna – MS 2022 sázky