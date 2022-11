Švýcarsko – Kamerun tipy na Mistrovství světa 2022

Ve čtvrtek odstartuje další herní den MS 2022 ve fotbale duel mezi Švýcarskem a Kmerunem ve skupině G.

Švýcarsko Kamerun tipy na zápas

Švýcarsko je jedna z nejmenších zemí, která je ale pravidelným účastníkem na MS ve fotbale. Celkově byla za historii tohto šampionátu přítomna již 11x, a to je skutečně dost. I když to nejdále dotáhlo Švýcarsko do čtvrtfinále, vždy je to obávaný soupeř, který dokáže vyřadit i velké šampiony. Ve čtvrtek tak v úvodním zápase proti Kamerunu jsou kurzy přikloněny na jeho stranu.

Kamerun jako značně větší krajina ale o moc nezaostává. Jako samostatní země byl na MS ve fotbale již 7x, i když naposledy v roce 2014. Největší úspěch Kamerunu na MS je 7. místo v roce 1990, kdy se dostal až do čtvrtfinále, jinak každá účast končí v základní skupině. Letos je s ním v základní skupině G kromě Švýcarska i Brazílie a Srbsko, takže osud Kamerunu vypadá být spečetěn.

Analýza zápasu Švýcarsko – Kamerun

Na posledních dvou Mistrovství světa skončilo Švýcarsko mezi 16 nejlepšími a letos by tohoto úspěchu taky rádo dosáhlo. Taky má za sebou úspěch na Euro 2020, kde se dostalo až do čtvrtfinále. Po dlouhé době došlo ke změně na trenérske židli – Švýcarsko již nepovede Vladimir Petkovic, ale roli trenéra převezme Murat Yakin. Pod jeho vedením to zatím vypadá slibně, jelikož v rámci kvalifikace Švýcarsko ani jednou neprohrálo a bylo tak v tabulce na tom lépe než Itálie. Aktuální skupina G je ale hodně kompetitivní a jestli bude chtít Švýcarsko bojovat o prestižnější místa, tak se bude muset skutečně snažit.

V základní sestavě evropského týmu se můžeme těšit na jména jako Sommer v bráně, před ním v obraně Rodriguez, Elvedi, Widmer a Akanji. Mnohem větší hvězdy švýcarského týmu jsou ale v záloze, a to Xhaka a Freuler. Útok patří hráčům Shaqiri, Sow a Vargas, přičemž na samotném hrotu bude Embolo. Kádr Švýcarska je tak plný dobrých jmen a je otázka jestli se osvědčí.

Kamerun o dobré hráče taky nemá nouzi – v bráně bude Onana, v obraně Tolo, Castelletto, Nkoulou a Fai. Záloha patří hráčům Toko Ekambi, Hongla, Anguissa, Mbeumo. V útoku se představí dva hráči – Aboubakar a Choupo-Moting.

Sázky na zápas Švýcarsko – Kamerun (Fortuna)

Kolik v zápase padne gólů?



Méně než 2,5 – 1.65

Více než 2.5 – 2.30

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 2.07

Ne – 1.72

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.98

Ne – 1.80

Poslední vzájemné zápasy

Švýcarsko se s Kamerunem v rámci MS ještě nikdy neutkalo, takže to pro oba týmy bude premiéra. Na základě výsledku tohoto zápasu budeme moct do budoucna o něco lépe určit, jak si ve vzájemných zápasech tyto dva týmy budou počínat a jaký výsledek budeme moci očekávat.

Švýcarsko – Kamerun MS ve fotbale 2022 živé vysílání

V případě, že byste si tento duel rádi vychutnali živě v rámci živého přenosu, tak potom byste měli znát, že zápas bude vysílat ČT Sport. Taky bude živý přenos k vidění i v kterékoliv sázkové kanceláři, kde je ale podmínkou mít uloženou sázku. Duel se hraje ve čtvrtek 24. 11. 2022 dopoledne v 11. hodin.

Často kladené otázky

Kde se bude tento duel hrát?

Zápas mezi Švýcarskem a Kamerunem se bude hrát na Al Janoub Stadium, který byl otevřen v květnu 2019 a má kapacitu pro 44 325 diváků.

Kde si můžu na tento duel vsadit?

Kdybyste si na toto utkání rádi vsadili a okořenili ho tak o něco víc, tak šanci máte v jedné ze sázkových kanceláří, kterým se dá důvěřovat – Betano, SynotTip a Fortuna.

Koho v duelu Švýcarsko Kamerun tipy favorizují?

Jednoznačným favoritem v tomto utkání ne Švýcarsko.