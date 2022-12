Srbsko – Švýcarsko tipy na Mistrovství světa 2022

Srbsko čeká v posledním kole ve skupině zápas proti Švýcarům, který musí vyhrát, zatímco Švýcarsko prostě nesmí prohrát, pokud se chce kvalifikovat do osmifinále. V druhém zápase mezi Kamerunem a Brazílii se nepočítá s výhrou Kamerunců, takže je matematika v této skupině docela jednoduchá. Naše tipy na zápas Srbsko – Švýcarsko si můžete přečíst v tomto článku:

Srbsko – Švýcarsko tipy

Myslíme si, že v tomto zápase oba týmy skórují, stejně jako, když se potkaly ve skupině na MS 2018 v Rusku. Čtyři z posledních šesti mezistátních zápasů Srbska skončily remízou. Včetně té poslední proti Kamerunu, která se zatím považuje za nejatraktivnější zápas turnaje. Švýcarsko je v Kataru plaché, ale pravděpodobně bude muset v tomto zápase ukázat více dopředu, pokud se chce vyhnout porážce, protože Srbsko má spoustu útočných hrozeb, jak jsme viděli v jejich zápase s Kamerunem.

Analýza zápasu Srbsko – Švýcarsko

Od Srbů se na tomto mistrovství světa příliš neočekávalo, ale s útočnou zdatností na své straně jejich fanoušci doufali, že se jejich tým dostane do osmifinále. To je stále dosažitelné, ale Srbsko prostě musí vyhrát se Švýcarskem a doufat, že jim Brazílie udělá laskavost a porazí Kamerun. Švýcarsku k prodloužení pobytu v Kataru bude pravděpodobně stačit bod, pokud Kamerun neporazí Brazílii, jak všichni očekávají. Švýcaři zatím nebyli dost dobří dopředu a potřebují ukázat, že umí dávat góly, ale byli silní vzadu a to by mohlo jít v jejich prospěch, pokud dosáhnou vyřazovací fáze.

Sázky na zápas Srbsko – Švýcarsko (Fortuna)

Myslíme si, že Srbové dají gól v prvním poločase. (2.11)

Výsledek v prvním poločase

Srbsko – 3.15

Remíza – 2.13

Švýcarsko – 3.45

Kolik v zápase padne gólů?

Méně než 2,5 – 1.82

Více než 2,5 – 2.03

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 1.73

Ne – 2.07

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.82

Ne – 1.96

Predikce na zápas Srbsko – Švýcarsko

Srbové se budou muset celý zápas cpát dopředu, aby si výhrou zajistili postup do vyřazovací fáze, proto si myslíme, že vstřelí gól v prvním poločase. Naopak Švýcarům bude stačit remíza, takže bude výsledek bránit. Dopředu se jim na tomto MS nedaří, takže to z jejich strany dává smysl, když jim remíza zajistí postup. Bude to možná jeden z těch nudnějších a taktičtějších zápasů, ale každopádně bude hodně zajímavé sledovat tento přímý boj o druhé místo, který nám zatím přináší každá skupina tohoto MS, což je dost zajímavé. Skupinová fáze na MS v Kataru je opravdu velmi vyrovnaná a to se prostě musí každému fotbalovému fanouškovi líbit.

Často kladené otázky Srbsko – Švýcarsko tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 2.12. ve 20:00 na stadionu 974.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici ČT Sport. Tato stanice odvysílá celkem 46 z 64 skupinových zápasů. Zbytek odvysílá stanice Nova. 14 z nich bude společně na Nově i na ČT Sport.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

