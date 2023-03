Sporting – Arsenal tipy na Evropskou ligu

Sporting v prvním osmifinále Evropské ligy přivítá na domácím stadionu vedoucí tým Premier League. Arsenal má za cíl dojít až do konečné fáze této soutěže a jejich dalším soupeřem v této cestě je Sporting, který pro ně bude povinností porazit. Naše Sporting – Arsenal tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Sporting – Arsenal tipy

Oba týmy vstřelí gól

Naším prvním tipem k zápasu Sporting – Arsenal je, že padnou góly na obou stranách. Očekává se, že Mikel Arteta provede před zápasem se s Sportingem hned několik změn v sestavě a to by mohlo vést k inkasování gólu. Navíc má Arsenal silný útok a skóruje v téměř v každém zápase.

Arsenal vyhraje

Arsenal by měl mít dost síly na to, aby si v prvním zápase osmifinále vytvořil náskok do domácí odvety. Sporting letos v evropských pohárech vyhrál doma pouze jednou a to ještě v Lize mistrů ve skupině proti Tottenhamu.

Analýza zápasu Sporting – Arsenal

Sporting

Sporting potřetí po sobě vyhrál v nejvyšší portugalské lize a to díky gólu Paulinha ze 77. minuty. Teď je v Evropské lize čeká Arsenal, což je mnohem těžší soupeř, než jejich poslední soupeři z ligy. V portugalském celku dlouhodobě absentuje Daniel Braganca, ale Marcus Edwards se za něj bude snažit napáchat v obraně Arsenalu nějaké škody. Sporting hraje paradoxně lépe venku než doma, ale gól by doma proti Arsenalu dát mohl, i když to na výhru nejspíš stačit nebude.

Arsenal

Arsenal hrál o víkendu šílený zápas proti Bornemouthu, který nakonec vyhrál gólem v 90'+7 výsledkem 3:2. Gunners prohrávali 0:2, ale dokázali špatný průběh otočit díky gólům Parteyho, White a toho posledního v nastavení od Nelsona. Arsenal si v zápase vytvořil neskutečných 31 střel. Londýnští budou v zápase proti Sportingu bez Elnenyho, Jesuse, Trossarda a nejspíš také bez Nketiaha.

Poslední vzájemné zápasy

8.11. 2018 | Arsenal 0:0 Sporting

25.10. 2018 | Sporting 0:1 Arsenal

Často kladené otázky Sporting – Arsenal tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 9.3. v 18:45 na Stadionu Josého Alvaladeho.

Kde můžu sledovat tento zápas?

V Česku bohužel není tento zápas vysílán na žádné ze stanic.

Jaká je vzájemná bilance těchto dvou soupeřů?

Sporting se s Arsenalem potkal celkem 2x, z 1x prohrál a 1x remizoval.

