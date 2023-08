Sparta – Záhřeb: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Sparta začala svůj boj o Evropskou ligu venku v Chorvatsku velmi špatně a je spíše pravděpodobnější, že si zahraje až tu nižší Konferenční ligu, kde by však měli větší šanci uhrát body do koeficientu. Naše Sparta – Záhřeb tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Sparta – Záhřeb kurzy

Sparta – Záhřeb tipy

Oba týmy vstřelí gól

U obou týmu vídáme v poslední době tak trochu problémy s obranou. U Sparty jsme viděli branky na obou stranách v každém z posledních pěti zápasů a u Dinama to byla ve čtyřech z posledních pěti. Naším tipem je, že to uvidíme i tentokrát na Letné.

Více než 2,5 gólu

S prvním tipem souvisí i náš druhý tip, protože si nemyslíme, že by měl zápas skončit remízou. Podle nás to Sparta hodně rychle otevře s cílem nastřílet co nejvíce gólů a manko dohnat, ale s tím se také otvírá velká možnost protiútoků ze strany Záhřeba.

Analýza zápasu Sparta – Záhřeb

Sparta

Spartě se v posledním ligovém zápase docela dařilo a s nováčkem z Karviné dokázala uhrát povinné vítězství. Už v 6. minutě poslal Sparťany do vedení Adam Karabec a o dvacet minut přidal druhý gól Matěj Ryneš. Ve druhém poločase viděl po ošklivém faulu červenou kartu střelec prvního gólu a chvíli to vypadalo pro Spartu špatně, když se v 82. minutě prosadil za Karvinou Rajmund Mikuš a nováček trochu přitlačil. Spartě se však podařilo využít protiútoku a v 87. minutě zvýšil na konečných 3:1 David Pavelka. Spartě bude v domácím zápase chybět pouze Casper Hojer.

Záhřeb

Dinamo už se začíná zlepšovat i v lize po vyhození trenéra a v tom posledním víkendovém zápase si poradilo s Rijekou, se kterou to byl v podstatě přímý boj o třetí místo v tabulce, kterou se musí Záhřeb po špatném startu postupně šplhat. Tento zápas byl jasná dominance ze strany Dinama, i když tomu výsledek 2:1 vůbec neodpovídá. Záhřeb držel balón v 70% hry a vystřelil dvakrát více střel (15), než soupeř Rijeka. Dinamo Záhřeb by do odvety v Praze nemělo mít žádný problém s absencemi a přijede tak v plné sestavě.

Často kladené otázky Sparta – Záhřeb tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 31.8. v 19:00 v Praze v epet Aréně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci O2 TV Sport, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Hlavním rozhodčím tohoto zápasu bude Tobias Stieler.

